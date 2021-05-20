【驗車服務】運輸署新驗車大樓一樓5月31日起啓用　將開放青衣區指定路線小巴驗車

▲ 驗車大樓位於青衣西草灣路18號，由4月1日起分階段啓用。（運輸署提供）

運輸署今日（20日）宣布，現時九龍灣驗車中心的各項服務（類型評定除外）由5月31日起將遷往運輸署車輛檢驗綜合大樓（驗車大樓）一樓，包括出租汽車、的士、公共小巴和超過16公噸貨車的年度檢查服務。類型評定組則於6月21日遷往驗車大樓1M樓層。

運輸署提醒車主或其代理人，應按照原有預約信件上的驗車日期、時段及指定驗車線到達驗車大樓，為已預約的車輛進行檢驗。車主或其代理人應避免過早前往驗車大樓等候，以免造成交通阻塞。此外，如車主或其代理人於預約服務時有提供聯絡電話號碼，亦會獲電話或短訊通知須前往驗車大樓接受車輛檢驗。

驗車大樓位於青衣西草灣路18號，由4月1日起分階段啓用，以重置3個政府驗車中心，即新九龍灣驗車中心、九龍灣驗車中心及土瓜灣驗車中心。新九龍灣驗車中心已在4月1日遷往驗車大樓地下。

為方便公共小巴往返驗車大樓進行檢驗，驗車大樓一樓啓用後，運輸署將會開放往返青衣及區內指定道路予公共小巴在不需要許可證下行駛。公共小巴只可行駛指定路線往返驗車大樓驗車，該指定路線包括青荃路（經青衣北橋）、青衣北岸公路、長青公路、青衣西路及西草灣路。

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責任編輯：陳子謙