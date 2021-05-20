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【食不安心】韓國食藥處檢測289款中國進口泡菜　揭15款含可致食物中毒細菌2款含禁用防腐劑【附名單】

食用安全 11:46 2021/05/20

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南韓食藥處日前檢測289款中國進口泡菜，發現15款含有可致食物中毒細菌，2款檢出含禁止防腐劑，1款蒜料產品細菌數量超標。

南韓食藥處日前檢測289款中國進口泡菜，發現15款含有可致食物中毒細菌，2款檢出含禁止防腐劑，1款蒜料產品細菌數量超標。

2款中國進口泡菜檢出禁用防腐劑。

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綜合韓媒報道，食藥處於3月12日至5月7日對55間中國廠商申報進口的289款泡菜產品檢查防腐劑、焦油色素、食物中毒細菌等5項指標。結果發現，15款產品含可致食物中毒的小腸結腸炎耶爾森氏菌。該細菌廣泛存在於水、土壤等自然環境中，可在低溫（0至5°C）環境中繁殖。感染該菌後可出現腹瀉、腹痛、頭痛等症狀。

另外，檢測又發現2款醃白菜產品含禁用防腐劑「脫氫乙酸」，一款來自「QINGDAO WINNER FOODS CO.，LTD.」的中國產冷凍蒜茸「냉동 다진마늘」細菌超標，決定給予相關業者行政處分。

涉事問題泡菜及蒜茸：

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食藥處已將上述不合格食品退還原廠或廢棄，並向中國有關部門反映相關情況。

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責任編輯：羅嘉欣

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