【BB來了】沈卓盈5.20宣佈做媽媽　誕6.2磅B一索得男：長途戰正式開始

沈卓盈（Jess)一索得男，榮升新手媽媽。今日（5月20日）沈卓盈（Jess）在IG公布喜訊，BabyJayden已經出世，體重有6.2磅，與老公Calvin組成三人家庭。

▲ 沈卓盈（Jess)一索得男。（IG圖片）

沈卓盈在「520」分享喜訊，上載三人家庭照並配文：「想不到小小的寶寶卻有大大的喊聲，爸爸剪臍帶好鎮定，媽媽成个（個）過程就好緊張，和你見面的那一刻真的很感動呢。」

她表示：「感恩整個生產過程一切順利，現在媽媽和寶寶都很好，感謝Dr Lee 和細心護士姐姐們的照顧～真正的長途戰現在正式開始～～」

▲ （IG圖片）

並標籤：「#6.2磅的寶寶 #loveyouforevermylittleboy #happy520 #js520」

親手剪臍帶

她向傳媒表示：「BB重6.2磅，為我接生的姑娘說BB的喊聲很響亮，老公陪我入產房開刀分娩，並親手為BB剪臍帶。整個過程很順利，生的時候真的好緊張，當聽到BB喊聲和看見他的一刻，也禁不住的哭了起來，老公跟我一齊見證bb出世這寶貴的一刻，好感動！屋企人說BB額頭同嘴仔似爸爸，對眼同個鼻就似我，我覺得BB睡覺時好似爸爸，眼仔碌碌時候就好似我。」

邊湊邊學做媽咪

為新手媽咪的Jess 產前沒有特別上堂學習湊B，跟其他媽咪一樣，邊湊邊學，身邊的朋友已給她溫馨提示。

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她稱：「初生BB頭幾個月會比較難湊，不過自己已經有了心理準備，第一次幫BB換片時，他已經請了我同老公飲茶，一日請了兩次，真係又狼狽但又好好笑，雖然現在湊B比較辛苦，又攰又唔夠瞓，但每一個過程都好享受同開心。 而家只希望健健康康，食得又瞓得。自己也為Baby Jayden作好準備，經歷人生另一個新課程。」

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現年37歲的沈卓盈於2019年跟拍拖4年的圈外男友Calvin共諧連理，今年元旦日她宣布跟丈夫造人成功。早前沈卓盈於IG感性地大談佗B感受，她說孕育生命的過程真的很奇妙，身體出現變化之外，令她深深感受到當媽媽真的很偉大。

雖然佗B辛苦，不過沈卓盈覺得只要寶寶健康，一切也是值得。她亦記錄低美妙孕期的變化和過程。

同場加映：林珊珊林子善訪問