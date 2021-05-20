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【最壞身教】港爸食肆用餐後自行執枱　港媽喝止：畀咗加一梗係要侍應執

親子 12:29 2021/05/20

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一名港爸在食肆用餐後自行執枱，遭港媽喝止。

父母言行舉止對子女很大影響，有網民近日在Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，分享早前在母親節外出食午餐的經歷。網民指當日見到一名父親用餐後，為了方便女兒享用甜品，自行收拾碗碟，期間遭太太喝止，指「畀咗加一梗係要侍應執」。網民大讚該名父親EQ高，從頭到尾都以平靜語氣對答。

港媽堅持要侍應服侍

該名網民在文中指出，母親節當日看到一家三口和女友人一同用膳，父親用餐後，自行將碗碟收好，放置在旁邊的碗碟收集處。港媽見狀隨即喝止丈夫，認為執枱是侍應的職責，客人不用幫忙。

我哋畀咗加一服務費，梗係要侍應執啦！

丈夫回應指自己只是順手幫忙，方便女兒享用甜品。妻子反問「咁我哋畀加一為咩？你叫佢哋扣返囉！」，指自己是客人，應受服侍。丈夫表示不想跟她爭論，指「我有能力做到咪做囉，我根本就唔介意」；惟港媽仍不放過，指「我見到你做，我就係要鬧」。

網民大讚港爸EQ

同枱友人見港媽愈來愈激動，趕緊以「我哋今晚食咩？」來打圓場。網民指該對父母的女兒年約4至5歲，「除晒鞋坐，仲要用鉸剪剪碎食物」，又認為該名父親只是抱着「做到就做」的心態，不理解妻子為何如此計較，並大讚他EQ高，一直平靜面對妻子。

帖文引來網民討論，有網民讚爸爸是「暖男」，「佢好高EQ，而且心態正面又可以做好榜樣俾小朋友」、「個like係俾爸爸嘅，暖男好男人，港媽要好好珍惜」、「希望囡囡似爸爸唔似媽媽」。

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文章內容獲Facebook專頁「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳

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