【家居風水】港女新居入伙母親指有「三煞位」　全屋裝神壇八卦鏡黃符要求每日上香

▲ 一名港女新居入伙後被母親指單位是「三煞位」，其後全屋裝滿風水擺設，令港女感到不舒服。

相信風水的人，家中可能會有不同擺設助催旺運勢。有港女近日新居入伙，不過其母親指單位坐向屬「三煞位」，其後擅自找師傅在家中設風水陣，卻令港女感到不安，故發文向網民求助。

母親指單位有三煞位

一名港女在「香港討論區」發文，指最近搬入大埔富‧盈門一個低層單位，「貪佢夠清靜，又算方便」。事主本身並無宗教信仰，亦不會特別留意風水，認為最重要是自己住得舒適。

新居入伙後，事主邀請家人到新屋吃飯，原本其母親對單位感到相當滿意，不過一走到窗邊卻「發晒癲」，

話呢個位係三煞位，下面就係橋，林村河同馬路交界，又多車多船，比啲嘢「叉」住晒，多車多人多船會被外帶走晒啲錢財同運氣…

▲ 港女指母親在紅圈位置擺放了神壇。（香港討論區圖片）

全屋放滿風水擺設 要求每天早晚上香

於是母親要求事主交出新居鎖匙，指會「搵人上嚟搞搞佢」。本身事主並不相信風水命理，但不忍拒絕母親的一番心意。怎料事主有日回到家中，驚見不但窗邊裝設了神壇，全屋多個角落亦擺滿了八卦鏡和黃符等，

原本都好哋哋，佢整完之後我反而更加唔舒服。

事主對此感到煩惱，遂在網上發文詢問網民應如何處理，「係唔係就咁放去垃圾房就得？我又唔知佢裝咗幾多嘢，有冇乜方法可以搵晒佢哋出嚟？」

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網民：自己覺得心安和舒服最緊要！

帖文一出，不少網民認為事主應拆走擺設，「風水都係為舒服，唔舒服咪拆走佢」、「如果整咗啲嘢響度篤眼篤鼻，變得唔舒服其實係破壞風水」。另外有人著事主小心處理物品，並好好與母親溝通，「唔鍾意一定要同媽媽講，唔係媽媽會以為你有乜不滿」。點擊查看更多留言：

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其後事主回覆網民，指會找師傅移走神壇，並會跟母親坦白說出自己的感受。

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責任編輯：王明芳