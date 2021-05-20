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【5000元消費劵】K11集團與WeChat Pay HK 合作推消費券獎賞計劃　4大購物中心內消費可獲額外回贈

社會 12:08 2021/05/20

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K11 與 WeChat Pay HK 合作推消費券獎賞計劃。（資料圖片）

港府將向每名18歲或以上港人及新來港人士派5,000元的電子消費劵，料最快暑假期間可接受申請。K11集團今日（20日）宣布，將與協助發放消費券的電子支付工具營辦商之一WeChat Pay HK 合作，市民只要在K11集團旗下及其管理的4大購物中心包括K11 MUSEA、K11 Art Mall、D ‧ PARK 及 THE FOREST，於推廣期內以 WeChat Pay HK 消費，可獲與消費額掛勾的額外K Dollar獎賞回贈，可於K11集團及新世界集團旗下物業及參與商戶使用。

K11集團今日宣布，為響應政府發放5,000元電子消費券，將與WeChat Pay HK合作，市民只要在 K11 集團旗下及其管理的四大購物中心於推廣期內以 WeChat Pay HK 消費，可獲與消費額掛勾的額外 K Dollar 獎賞回贈，每個 K Dollar 等同港幣1元，參與的購物中心包括 K11 MUSEA、K11 Art Mall、D ‧ PARK 及 THE FOREST，計劃中所回贈的 K Dollar 可在 K11 集團及新世界集團旗下物業及參與商戶使用。使用詳情可參考相關網址。 

K11 創辦人鄭志剛期望今次的獎賞計劃可進一步刺激本港的實體零售市道，釋放龐大的消費潛力，鞏固市場復蘇的成果。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

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