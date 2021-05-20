【親子好去處】葵芳新都會廣場變身綠田園體驗農夫工作　巨型蝸牛四葉草蘑菇成打卡熱點

▲ 「都市農耕」導賞團適合大小朋友參加。（商場提供）

生活在香港這個石屎森林，當下又未能外遊，大家都要把握機會親親大自然。今回大家就毋須老遠搭車到郊外，因為葵芳新都會廣場於6月期間，推出「慢‧活田野」收成及導賞團活動，讓大人小朋友趣味體驗農夫的工作，加深對「都市農耕」的了解，更可即場參加「綠色生活工作坊」，輕輕鬆鬆慢活一天。

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葵芳新都會廣場L5的逾萬呎空中花園，將於6月變身成一片綠田園，以「慢活 ‧ 時光 Slow Living」的主題布置，設置多組充滿田園氣息的大型打卡裝置，如蝸牛、四葉草及蘑菇，配上翠綠植物，毗鄰生機盎然的戶外農莊。

「慢‧活田野」收成及導賞團只限定3場，The Point會員憑指定積分即可帶同一位親友參加，與摰愛一同收割各種成熟作物以及製作文青風小物。

▲ 裝置於晚上亮燈後添上浪漫氣氛。（商場提供）

每場導賞團邀得城市耕作達人進行簡單導賞，向訪客介紹場內都市農莊的特色、農耕品種如何配合四季的變化，以及各當造的農作物，傳送愛護大自然的信息。參加者其後可拿起工具親嘗收割，包括夏季當造且營養豐富的莧菜、潺菜；清雅幽香的薄荷、迷迭香、香茅、斑蘭葉等香草，參加者可以帶回家炮製美味甜品。

參加者更可即場參與「綠色生活工作坊」，親手製作其中一款文青風精緻小物，如「植物紥染環保袋」、「植物拓染小索袋」或「香草水果特飲」。

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場內經過精心布置，打卡裝置包括色彩亮麗的巨型蝸牛、四葉草及磨菇。各裝置於晚上更會結合閃亮光片及可變色亮燈，跟白天的氛圍截然不同。

《慢‧活田野》收成團及綠色生活工作坊

換領日期：6月1日起於「新地商場」手機應用程式–新都會廣場之「獎賞」頁上架

日期：6月5日、12日及19日（共3場）

地點：新都會廣場L5空中花園

換領內容：The Point會員憑3,000積分，即可參加《慢‧活田野》收成團一次（包含綠色生活工作坊）

《慢活 ‧ 時光 Slow Living》主題布置

日期：即日至6月19日

時間：10am–10pm

地點：新都會廣場L5空中花園

查詢電話：2429 6500

記者︰梁靜詩