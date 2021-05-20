【尖子透視】棄港大「神科」轉到IVE讀高級文憑 博士男生絕不言悔：要忠於興趣

▲ Steven坦言無悔當年轉讀IVE的決定。

中學文憑試即將放榜，不少DSE考生在選科時多考慮公開試分數，但作為過來人的張煒德（Steven）就分享除了分數，興趣才是選科關鍵，找到有興趣科目才能引發奮鬥動力。煒德當年棄讀香港大學「神科」醫學工程，轉讀香港專業教育學院（IVE）軟件工程高級文憑課程，憑驕人成績獲獎學金赴英修讀學士及博士學位課程，畢業後加入通訊科技界巨頭之一華為，希望大展拳腳。

典型高材生Steven憑良好會考及高考成績獲香港大學取錄，選修「神科」醫學工程系，讀書期間卻發現自己對科目不感興趣，決定轉到IVE就讀軟件工程。雖然有人都不理解他的決定，Steven卻坦言無悔當年轉讀IVE的決定，他始終認為興趣才是選科關鍵。

如果當年無入讀IVE，重拾對資訊科技的興趣，根本無機會到英國升讀學士學位，再直升博士學位，鑽研機器學習（Machine Learning），更莫說加入華為，發展事業。希望日後能將我對機器學習程式的研究所得，應用在公司尖端的通訊科技項目上，造福社會。

重拾鬥志獲獎學金資助赴英

轉到IVE讀書後，重拾學習興趣的Steven，不但於多個IT比賽獲獎，成績亦名列前茅，他從IVE畢業時，獲獎學金資助於英國伯明翰大學（University of Birmingham）修讀計算機科學學士學位課程，並於畢業時奪得「最佳學士論文」獎，獲獎學金順利原校直接跳升計算機科學的博士課程。

回望當初的決定，Steven寄語應屆中學文憑試考生：

大家選科要忠於興趣，只要有興趣便會產生動力，投入學習，這令學習過程事半功倍，亦有助尋覓合適範疇盡情發揮。

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按自己步伐努力學習 建立信心兼放膽發問

在學業上毅然「轉跑道」，Steven坦言需下一番苦功，課餘盡量多看書和自修汲取知識，並透過實踐解難，從中建立自信。

學習不能一步登天，我們不需要和人比較，只要按著自己的步伐，一步步實現想做的事，就可以建立信心。

除了努力鑽研，Steven指主動發問亦是求學重要秘訣之一，加上在IVE學習，強調實踐應用，過程中掌握的技巧，至今仍大派用場。

Steven憑自身努力不斷增值自己，更躋身老牌名校英國伯明翰大學（University of Birmingham）攻讀博士課程，校園匯聚來自不同地方、不同背景的同學，當中不乏精英：

如有一位來自荷蘭的同學，他在取得牛津大學的碩士學位後來到伯明翰大學攻讀博士，有時候聽著他們討論所進行的研究時，都會覺得很深奧。

但Steven本著求學問的初心，珍惜每個學習機會主動發問，從老師及同學間互相交流切磋中學習，慢慢建立自信，累積學問與經驗，開創專業路。

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責任編輯：鄺嫻

