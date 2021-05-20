【意大利名牌】Prada炎夏限定Outdoor系列　籃球排球水樽寵物袋全面上架

▲ 憑真人騷《調教你男友》而廣為人認識的魏浚笙，穿上Prada Outdoor系列。（圖片jeffreyngai ig）

近日Prada的消息很多，而且幾乎是一面倒向好的消息，例如早前意大利投資銀行Mediobanca公布品牌以32億歐元收入，成為全球收入最高的意大利品牌，可見Prada在意國已穩佔「一姐」地位，剛剛全新推出為海浴而設的Outdoor系列，看來又可以為營業額再推上高峰。

▲ 憑真人騷《調教你男友》而廣為人認識的魏浚笙，穿上Prada Outdoor系列。（圖片jeffreyngai ig）

▲ 魏浚笙穿上Prada Outdoor系列恤衫。（圖片jeffreyngai ig）

用「馬不停蹄」用來形容Prada近年的動作最好不過，除了找來Raf Simons與「老闆娘」Miuccia Prada一起平分擔創作上的工作外，亦作出一連串反應探知品牌未來和社會上的責任，當中包括在未來每一次時裝展完結後，都會找來重量級的嘉賓展開對談，以前曾經出席的嘉賓計有Marc Jacobs和建築師Rem Koolhaas等。

此外，品牌又計劃通過獎學金、教育計劃和創新設計實驗室等項目（將為多元化的人才提供在Prada實習的機會），進一步對集團實現多元化、分平和包容性承諾的決心。加上今年年底全面落實，將所有的尼龍產品將會使用經回收的環保尼龍物料。

可以想像得到縱使有傳品牌將會由Miuccia Prada的長子Lorenzo Bertelli接棒，但無論哪個人話事人上場，品牌的經營方針將會依循著以上的模式繼往開來。

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而隨著今天的高級時裝須要更多新鮮感和話題，Prada早在大半年，前已經在官方網站裏每月推出一項獨家在網上發售的單品。與此同時，又不乏如今天介紹的Prada Outdoor膠囊系列，新意可說是從不間斷，從中可以想像在疫情籠罩全球下，今天的高級時裝市場競爭有多激烈﹗

言歸正傳，這個比內地市場更快人一步抵港的戶外系列，可說是一次過包攬男女和寵物項目於一身，加上一些生活用品，例如保暖水樽、精鋼製的飯盒、甚至水泡、藍球和排球等都一一落齊，其實又豈止膠囊系列那麼簡單。

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女裝服裝款式簡單利落，寬鬆剪裁的條子tee、鈎織上衣、和靈感取自浴袍的毛巾面料服裝，加上強烈鮮明的用色，可說是Prada投奔夏日色彩的一個系列。而不得不提的是手袋方面鮮有地推出毛巾面料手袋或用上拉菲草編織而成的手袋，作為一個為海浴而生的系列確實非常稱職。

日期：即日起至20/6

地點：中環ifc商場中庭

產品查詢：2522 2989

記者：何偉雄