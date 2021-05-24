【超市大搜查】71款預先包裝雪糕糖分逐個捉　6款較低糖低脂雪糕之選

夏日炎炎，不少小朋友都喜歡食雪糕消暑，但食雪糕也要留意甜度。TOPick走訪多間超市，比拼20個品牌71款預先包裝雪糕，結果發現，有6款雪糕是較低脂低糖之選。

高脂及低脂標準

據食安中心資料顯示：

高脂＝每100克含超過20克總脂肪

低脂＝每100克含不超過3克總脂肪

高糖及低糖標準

據食安中心資料顯示：

高糖＝每100克含超過15克糖

低糖＝每100克含不超過5克糖

TOPick從超市收集的71款雪糕所見，結果發現，有6款雪糕是較低脂低糖之選：

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攝入過量糖增蛀牙、肥胖風險

而是次搜查各大超市71款雪糕中，大部分雪糕屬高糖高脂，如維記奶醬多雪糕甜筒，每100克含24.4克糖。據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，一般雪糕的糖不得少於10%，因此雪糕很難做成「低糖」食物。而是次搜查的雀巢Dreyers 雲呢拿雪糕，每100克也含12.2克糖，不屬「低糖」食物。

消委會指，糖能提供熱量，但攝入過多會增加蛀牙、超重、肥胖和患上糖尿病的風險。註冊營養師謝詠瑩也曾接受TOPick訪問時表示，長期攝取高糖食物會加速皮膚及細胞老化；長遠而言會增患癌症、心臟病等風險。

世衞建議每日游離糖攝入量應少於總能量攝入量的10%，如：

60公斤重（每日能量攝入量2000千卡）的成人，每日應攝入少於50克游離糖

4歲女童（17公斤體重，每日能量攝入量1250千卡），每日應進食少於31克游離糖。

點擊下圖看部分高糖雪糕：

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幼童攝取過量肪增患心臟病糖尿病風險

世衞建議脂肪攝取量應少於人體每日所需能量的30%。以一個60公斤體重（每日能量攝入量2000千卡）的成人為例，每日應進食少於66克總脂肪；而以一個17公斤體重（每日能量攝入量1250千卡）的4歲女童為例，每日應進食少於41克總脂肪。攝取過量脂肪會增加患上心臟病、肥胖症、及糖尿病等疾病的風險。

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消委會又提醒，雖然預先包裝跟非預先包裝樣本的平均糖含量相若，但由於部分非預先包裝樣本的食用分量一般較大，因此糖的攝入量也相對較高。

同場加映：12款「品質卓越」雪糕

水中銀於2017年的檢測，29款雪糕樣本中，有12個樣本完全通過毒性檢測，被評為「品質卓越」，詳細名單如下：

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責任編輯：黃存新、梁節儀