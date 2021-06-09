首創「2年相關癌症等候期」危疾保 太平人壽（香港）全力守護你的健康

今時今日買危疾保險，保險中介人或者保險產品說明書一般會告訴你，保單計劃包括了多重索償保障條款，即是容許受保人針對第一次的疾病復發或所引起的併發症，索償超過一次。你或許感到很體貼而心動，但魔鬼細節是受保人一般必須每次相隔3至5年才可以啟動多重索償條款，而危疾復發率不低，假如受保人要等候最少3年才能再次索償，不但難以令他們解決醫療費用和生活上的燃眉之急，更有可能因此延誤治療而身故。

有見及此，太平人壽（香港）最新推出的「摯尊危疾保」，包含市場首創（註1）「2年相關癌症等候期（註2）」，及6年可獲高達450%癌症保障，全面照顧癌症患者及其家人的各項需要，助他們渡過人生難關。

縮短相關癌症等候期助應付病情

由於癌症復發或轉移往往是突然發生，而且病情可以在短時間內急轉直下，坊間危疾保的相關癌症等候期一般為3年（註3），部份產品的等候期雖然短至1年，但賠償額難以達至原有投保額的100%，相關的安排未必能夠及時照顧到癌症患者及康復者的需要。為此，太平人壽（香港）「摯尊危疾保」開創先河，把相關癌症等候期由一般的3年縮短至2年，而有關的多重索償金額每次更高達原有投保額的100%。

此外，在每個2年的等候期內，受保人假如在特定期間（於上一次癌症之診斷日期起計至少1年但不多於2年），接受與確診主要危疾下之癌症的相關積極治療或晚期護理，也可獲最多1次癌症守護額外權益保障，賠償金額為原有投保額的50%，藉此鼓勵受保人在沒有後顧之憂下，積極面對病情。

6年最高可獲450%癌症保障

▲ 「摯尊危疾保」450%癌症保障示意圖（僅作說明之用）。

癌症治療主要涉及電療和化療，療期非常長，近年變得流行的標靶療法則費用不菲，加上每項治療均不能百分百保證癌細胞可完全消滅並且不復發，故此癌症治療往往涉及極龐大且連續不斷的醫療開支，假如受保人的危疾保單未能第一次患癌後，短期內再度理賠，對受保人而言亦是沉重的財政負擔。「摯尊危疾保」容許受保人包括首次癌症索償在內，最多可就上一次癌症之復發／轉移／持續索償最多3次，連同每個2年的等候期內的特定期間最多1次的癌症守護額外權益保障，受保人可享受的癌症保障，6年最高可達原有投保額的450%。

可獲50%額外保障助完成人生大事

由於了解客戶在各個人生階段均有不同需要，故在危疾保障以外，「摯尊危疾保」特設「人生階段守護權益」條款，只要受保人在保單一周年至60歲生日期間，未有申請過主要危疾權益、早期危疾權益及／或嚴重兒童疾病權益索償，同時太平人壽（香港）亦未處理過有關索償申請及對有關申請未提供過賠償，受保人便可享一次相等於原有投保額50%的「人生階段守護權益」，就結婚、生育或置業等其中一項人生盛事獲得額外保障（註4）。

儘管今時今日醫學日漸昌明，部分癌症已非不治之症，但巨額醫療費用仍會對患者及康復者的身心帶來負面影響，所以太平人壽（香港）願意伸出援手，為每個受保人提供全面且貼心的癌症治療及康復支援，與客戶一起跨過一個又一個的人生考驗。

有關「摯尊危疾保」的產品詳情，請瀏覽 https://bit.ly/3ntQ4zh，或向太平人壽（香港）的銷售代理人或者經紀人查詢或參考保單條款。

以上產品資料受條款及細則約束。

註1：比較於2020年12月24日香港各保險公司提供的同類型產品。

註2：詳情請參考產品小冊子。

註3：一般來說，歸納為同一類或同一種疾病復發會有等候期，由3至5年不等，對復發時間計算，每間保險公司可不盡相同，主要分為病發後起計、切除腫瘤後起計或癌症康復後起計：而每種疾病的多重索償次數亦因保險公司而異。

註4：（1）必須是在香港獲得承認的合法註冊婚姻；（2）任何親生子女出生（不包括領養）；（3）新買入的住宅物業後的180日內經銀行支付的物業首次按揭。



（特約）