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【台灣疫情】外賣員不敢走近醫院食物放地上　前線醫護委屈：我們到底有多髒？

健康 12:59 2021/05/20

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外賣員不敢走近醫院食物放地上，前線醫護感委屈。

台灣疫情持續嚴峻，本土確診個案急增，當局已提升全台疫情警戒至第三級，台北和平醫院傳出有病患確診，目前已暫停門診。日前該院一名醫護人員在社交網站發文，指忙了一整天後叫外賣，但外賣員不願意走近醫院，將食物放在醫院外的行人道上，令事主非常難過，「我們醫護人員到底有多髒？」

一名自稱在和平醫院工作的醫護人員在Facebook群組「我是萬華人」發文，表示忙了一整天後，透過外送平台叫外賣，外賣員到達後稱會將食物放醫院外一個花圃附近，事主請對方將食物放在醫院門口的平台上，結果對方回覆，「現在沒人敢送和平醫院」。

（圖片來源：Facebook群組「我是萬華人」）

從事主分享的圖片可見，食物最終被直接放在地上。帖文又提到，對此，事主感到非常傷心：

我們醫護人員到底有多髒，可以不要這樣嗎，真的覺得想哭。

事主提到，當時外賣員站在對面看著他們取餐後再離開，而他們也知道作為醫護人員，有一定風險，所以沒有要求面對面取餐。

雖然覺得很委屈，但這就是人性。

帖文引起網民熱議，不少人為事主感到不忿，紛紛留言「醫護人員辛苦了」、「請給外送員負評」，不過，亦有人認為外賣員情有可原，「真的沒辦法，人家也想要命的」。點擊看更多網民留言：

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台灣疫情大爆發，台北市立聯合醫院和平院區13日有兩名住院病患確診新冠肺炎，周四（20日）再傳有病患染疫；聯醫表示，這非院內感染，配合指揮中心政策，門診即日起停診到28日。

全台新冠肺炎疫情警戒升至第3級，中央流行疫情指揮中心周四（20日）召開緊急會議，全台、包括台北與地方形成6大抗疫共識，總動員應對今次嚴峻疫情。

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責任編輯：羅嘉欣

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