【台灣疫情】護士媽媽前線抗疫送別2孩　暖男老公心痛化身最強後盾分擔家務

▲ 台灣護士媽媽前線抗疫送別2孩，暖男老公心主動分擔家務為太太加油。

台灣疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心昨日（19日）公布，新增275宗確診病例，現時至提升至全台疫情警戒至第三級，加大防疫限制。有台男在網上分享擔任護士的太太在前線抗疫，心痛她遲遲未回家、放下家中兩孩，而且壓力大，希望大家體諒醫護，並一起做好防疫。

在facebook群組「爆怨2公社」，一名人夫於18日（星期二）晚上發帖，近日台灣疫情嚴峻，他的老婆是任職護士，直言如果大家也有家是醫護人員、防疫人員，請多體諒、包容及幫忙，一起渡難關。他指「我的老婆、孩子的娘、爹娘的寶是位護理師（護士）」，日常為了工作及家庭已很忙碌。

每天一早起床匆忙做好早餐、七點多出門載小孩上課再去醫院上班，下班再去接小孩回家發落晚餐、複習作業、整理書包、洗滌餐碗……

心痛護士太太忙碌壓力大

護士太太平常工作不算輕鬆，最近因爲少數人疏於防疫或隱瞞，導致現在疫情的大爆發，他心痛老婆，發帖時間在晚上10時多、近11時，他指太太仍未回家，很擔心。

知道嗎？我的老婆現在還沒回到家！還沒回到家！不知道幾點才能回到家？我甚至不知道她吃了沒有？安全是否？

呼籲大眾做好防疫

他又指太太近日半夜或放假也會死盯著公司的手機，沒辦法好好休息，而停課加上為了孩子減少接觸醫護媽媽，將2小孩送到祖母代為照顧，母子/女暫別的場面令人心酸。然而，他從來沒有聽過老婆大呻︰

就為了少數人的享受或一時的爽快？原本最安全的台灣淪陷了！我真的沒聽過她一句抱怨！但緊張的高壓跟身心的疲累是毫無掩飾，也無法掩飾……

▲ 丈夫洗碗做家務，希望在醫院工作的老婆勿掛心。（圖片︰爆怨2公社）

暖男老公隔空在網上為老婆加油，同時上載了一張洗碗的照片，以行動證明會分擔家務，希望太太不要擔心。同時他呼籲大家做好防疫、戴上口罩、告知行徑，並感謝所有醫護人員防疫團隊，希望老婆、大家及台灣都加油。

網民為前線人員打氣

有關帖文道出前線抗疫人員及其家人的心酸，有關帖文至今已獲1.7萬網民關注給予讚好等，不少網民留言為前線人員打氣，然而有網民重點放在護士人妻日常工作很多，大罵丈夫不幫忙，就此，發帖人夫解釋希望將一切功勞給太太，才沒有多說自己也有幫忙、工作同樣忙。「我的工作屬性時間並沒有比較輕鬆好嗎？家裡經濟需要我撐著、醫院需要我老婆幫忙盯著。」更多留言可點擊以下圖片︰

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責任編輯︰王明芳