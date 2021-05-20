【甩骹危機】籃球健將193有舊患慣性甩骹　醫生：30歲以下甩骹復發機率高

▲ 193由於運動緣故而多次韌帶撕裂，有慣性甩骹問題。

男子組合ERROR成員193（郭嘉駿）憑著敢言性格人氣急升，日前他在節目《ERROR自肥企画》中展現籃球精準射術，引起話題。其實193熱愛打籃球，讀書時代更曾是南華籃球少年隊成員，也由於運動緣故而多次韌帶撕裂，有慣性甩骹問題。有骨科專科醫生指出，肩關節比膝及髖關節甩骹機會高2至3倍，而30歲以下人士首次甩骹，復發機率會很高。

▲ 193是籃球健將。（圖片來源：IG@deniskwok193）

193在《ERROR自肥企画》運動比賽一個射籃環節中半場入籃，亮眼表現並非僥倖，事實上193小時候熱愛運動，小學時曾參加麥當勞青少年足球計劃，升上中學後轉而愛上打籃球，並曾是南華籃球少年隊成員，有別螢幕前搞笑形象。

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而193過往亦曾表示，以前打波時受過好多次傷，韌帶撕裂過無數次，慣性甩骹是「家常便飯」。但因以前很熱愛運動，即使受傷都會繼續打籃球、游水，所以每個月都會甩骹，曾入院並持續要做物理治療。因陰影作遂，在參加《全民造星》前一年已無再做運動。

▲ 193在參加《全民造星》時甩骹，斷手表演令人難忘。（節目截圖）

在造星比賽期間，193綵排時觸及舊患，出現前所未有的痛楚，於是花費十多萬去做微創手術。照X光時，醫生告知193因慣性甩骹，所以膊頭骨頭有一部份已完全磨蝕，做手術也無法治癒，以後很大機會風濕，即使手術後都很易會再度甩骹。

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所謂「甩骹」亦即關節不穩定，身體大部分關節，細至手指、大至下肢關節如髖、膝、足，或上肢的肩膊關節都會甩骹。而肩關節甩骹機會，較膝及髖關節高2至3倍。

不過由於肩關節甩骹的創傷性及痛楚程度，不及膝及髖骨等大關節，很多人只找跌打師傅扶正，未必會到急症室求醫。

骨科專科醫生謝潤鈿曾接受經濟日報訪問表示，以往有醫學文獻指，30歲以下首次甩骹的人士，日後出現復發性甩骹機會很高，而原因未知是生理因素，還是生活習慣較活躍所致。

當肩膊甩骹，就算即時扶正，日後重複性甩骹機會仍然很高，而每一次甩骹都會令關節磨損，長遠可致關節退化，增加關節炎風險。

▲ 193花費十多萬做微創手術。（圖片來源：IG@deniskwok193）

至於重複性甩骹的最大傷害，是導致肩膊關節中的軟組織關節盂（labrum）磨損。謝潤鈿表示，該組織牽引着鎖骨、肱骨（手前臂）及肩胛骨組成肩關節，其柔軟性為肩關節提供很大的活動幅度。然而，這塊約長1cm、僅厚2mm的軟組織一旦磨損，便無法再生或修補。

部分甩骹患者或會考慮接受微創手術，謝潤鈿表示，以微創手術將肩關節軟組織復位，除了預防復發，亦可避免因重複甩骹而令肩關節進一步磨損，病人術後回復甩骹前的活動能力機會亦較大。

至於微創手術是否必要？他指出，原則上甩骹後避開某些動作，便可避免復發，但需限制患者生活，尤其是愛好運動的人士。

193近日人氣大增，深受廣告商歡迎，點圖睇更多：

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責任編輯：羅嘉欣