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【法定假期】勞聯倡政府3年內增勞工假至17日　資方認為操之過急

社會 13:42 2021/05/20

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立法會正審議修訂《僱傭條例》。（梁偉榮攝）

立法會正審議修訂《僱傭條例》，計劃分階段將目前12日法定假期逐步增至17日，與公眾假期日數看齊，政府指若修訂條例草案獲得通過，明年佛誕將成首個新增的法定假日。勞方認為政府用10年時間增加勞工假，時間過長，倡劃一在3年內完成；資方稱3年內完成屬操之過急，可先增5日假。

港九勞工社團聯會主席林振昇今日（20日）早上在電台節目中表示，本港有3成勞工放取勞工假，大部分為基層員工，薪酬及假期都比他人少，如果政府要用10年時間去增加勞工假實在太長，勞聯提出的方案已是「按步就班」，分3年3個階段進行，相信在本港疫情「清零」後，隨着本地經濟發展穩定好轉，大部分企業應可負擔。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦則指，不會堅決反對方案，但認為「3年方案」是操之過急，按政府現時每兩年增加一日的做法則會較易應付，並舉例保安、清潔等行業難以壓縮工作量，若有人放假就要找人頂更、或需要出雙倍工資請人，不排除部分增加的成本會轉嫁消費者。

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記者：陳曉瑩

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