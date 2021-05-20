【全民造星】做歌手難兼顧返工慘被辭退　曾比特失正職無悔繼續追夢

▲ Ｍike早前跟張敬軒同上《Chill Club》，獲軒仔打氣。（取自facebook）

因參加《全民造星II》被Eric Kwok發掘成樂壇新人的Mike（曾比特），因留有爆炸頭形象鮮明，歌唱了得的Mike，入行前原有兩份工作，當歌星工作未穩定，故仍以此全職工作成為收入來源，可是日前Mike卻被公司辭退，令他頓感徬徨。

Mike早前推出首支個人單曲《我不如》，口碑不俗，連陳奕迅也在IG轉貼歌曲。熱愛唱歌並以此為目標的他，並參加《全民造星II》踏出追夢第一步。

不過，做樂壇新人收入未穩定，Mike稱他一直有兩份正職，包括全職音響技術人員，及兼職歌唱老師，以維持生計。

▲ Mike上月亮相《Chill Club》演出。（取自facebook）

繼續教唱歌維持收入

可是，Mike早前卻失掉了正職工作。他透露：「我一直都好努力上班，但做歌手的時間難預計，未必配合到寫字樓朝九晚五的時間，最後也無奈失去了這份工作。而做音響工作原是一份很穩定的穩定，靠此來應生活開支，現在沒有這份工，都有點擔心。」

Mike稱他仍會繼續唱歌唱老師，除保持有收入，他亦很喜歡跟人分享唱歌和舞台上的經驗。

由《造星》比賽至正式加入樂壇，Mike坦言壓力一定有，但同時也充滿期待。「因為這是自己的夢想，亦好想疫情快點過，我可以多做現場演出，跟觀眾可以更多互動。」

▲ 跟師姐AGA及詞人陳詠謙現身《廣東歌101》活動。（取自facebook）

向家人交代

他指長遠目標，是能夠出自己的實體碟。「一來現在樂迷都多數只花時間聽單曲，有機會也有出實體碟，可以嘗試不同的音樂類型；其次，出碟像是小小的成就，對家人也有個交代，始終他們的年代還是聽CD，我也希望可以把實實在實在的CD送給家人。」

《全民造星I》出身的歌手大多掀起話題，Mike感到互相勉勵，也不怕比較。「因為無論我是在哪裡出道，一樣可跟其他人比較，我反而期望未來有更多同一夢想的戰友，可以一齊去為樂壇而努力，彼此團結做好件事，創造出另一股熱潮出來。」

同場加映：張敬軒訪問