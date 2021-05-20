  • 32°C
香港時間 : 2021520日 (週四) 14:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【升學出路】嶺大資助傑出新生海外交流　DSE達25分可獲最多4年學費全免

社會 13:44 2021/05/20

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

嶺南大學宣布2021至22學年首設傑出本科新生計劃，提供奬學金資助學費及海外交流。（資料圖片）

嶺南大學今日（20日）宣布，將於2021至22學年首度推出「傑出本科新生計劃」，合資格學生保證獲4年校內全宿、獲資助到歐洲、美加或東南亞地區作海外交流及服務研習，以及優先工作實習安排；成績較優異者，例如在中學文憑試（DSE）最佳5科考獲25分或以上（英文科達第4級）的新生，更可獲最多4年的學費全免。

嶺大表示，為表揚2021至22年入學的傑出本科新生，凡於DSE最佳5科考獲22分或以上（未經加權），或國際文憑試（IB）達28分，或英國普通教育文憑高級程度考試（GCE A-level）取得3科B級或以上的新生，將自動入選該計劃；DSE獲25分或以上（最佳五科和英國語文達第4級）、或IB獲32分或以上的新生，更可獲最多4年的學費全免。計劃詳情可參考嶺大網站

嶺大教務長章慧芳表示，計劃旨在鼓勵新生在嶺大獨特的博雅教育下全面發展，而每年高達8成的嶺大第1年學士學位課程生獲資助到海外交流或服務研習，有助他們擴闊國際視野和認識不同文化，促進全人成長。

嶺大亦推出「中學夥伴計劃」，不同學系及部門會為夥伴學校提供一系列教與學活動，包括各種體驗課堂、科研實驗、野外考察和學術講座等，讓中學生、老師甚至家長預先了解大學的學習模式，及早為大學生活作好預備。章慧芳相信，該計劃能為嶺大及夥伴中學帶來雙贏：「我們期望透過計劃與中學建立深層次的雙向溝通，與他們在教與學，以至人生規劃等不同的層面作深度的合作。如個別學校有需要，嶺大更可為其度身訂造不同的教與學活動，務求讓學生及老師得到最大的禆益。」

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅

相關文章

【升學進修】城大新學年推「優才計劃」　5年內完成學士及碩士課程
17:43 2021/05/13
【升學進修】城大新學年推「優才計劃」　5年內完成學士及碩士課程
愛心女生追逐幼教夢　膺1萬元獎學金購玩具贈義教學生
00:00 2021/01/26
愛心女生追逐幼教夢　膺1萬元獎學金購玩具贈義教學生
【DSE2021】DSE暫定7月21日放榜　首度試行SMS發放成績
11:44 2021/03/25
【DSE2021】DSE暫定7月21日放榜　首度試行SMS發放成績
【DSE】逾100校長拍微電影勉勵DSE考生　「追夢是Plan A」惟人生藝術是不斷進退
06:00 2021/04/15
【DSE】逾100校長拍微電影勉勵DSE考生　「追夢是Plan A」惟人生藝術是不斷進退

你可能感興趣

【升學進修】城大新學年推「優才計劃」　5年內完成學士及碩士課程
17:43 2021/05/13
【升學進修】城大新學年推「優才計劃」　5年內完成學士及碩士課程
愛心女生追逐幼教夢　膺1萬元獎學金購玩具贈義教學生
00:00 2021/01/26
愛心女生追逐幼教夢　膺1萬元獎學金購玩具贈義教學生
【DSE2021】DSE暫定7月21日放榜　首度試行SMS發放成績
11:44 2021/03/25
【DSE2021】DSE暫定7月21日放榜　首度試行SMS發放成績
大學 香港嶺南大學 學士 DSE IB 中學

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
18:09 2021/05/16
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩
12:36 2021/05/17
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩