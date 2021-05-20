【升學出路】嶺大資助傑出新生海外交流　DSE達25分可獲最多4年學費全免

▲ 嶺南大學宣布2021至22學年首設傑出本科新生計劃，提供奬學金資助學費及海外交流。（資料圖片）

嶺南大學今日（20日）宣布，將於2021至22學年首度推出「傑出本科新生計劃」，合資格學生保證獲4年校內全宿、獲資助到歐洲、美加或東南亞地區作海外交流及服務研習，以及優先工作實習安排；成績較優異者，例如在中學文憑試（DSE）最佳5科考獲25分或以上（英文科達第4級）的新生，更可獲最多4年的學費全免。

嶺大表示，為表揚2021至22年入學的傑出本科新生，凡於DSE最佳5科考獲22分或以上（未經加權），或國際文憑試（IB）達28分，或英國普通教育文憑高級程度考試（GCE A-level）取得3科B級或以上的新生，將自動入選該計劃；DSE獲25分或以上（最佳五科和英國語文達第4級）、或IB獲32分或以上的新生，更可獲最多4年的學費全免。計劃詳情可參考嶺大網站。

嶺大教務長章慧芳表示，計劃旨在鼓勵新生在嶺大獨特的博雅教育下全面發展，而每年高達8成的嶺大第1年學士學位課程生獲資助到海外交流或服務研習，有助他們擴闊國際視野和認識不同文化，促進全人成長。

嶺大亦推出「中學夥伴計劃」，不同學系及部門會為夥伴學校提供一系列教與學活動，包括各種體驗課堂、科研實驗、野外考察和學術講座等，讓中學生、老師甚至家長預先了解大學的學習模式，及早為大學生活作好預備。章慧芳相信，該計劃能為嶺大及夥伴中學帶來雙贏：「我們期望透過計劃與中學建立深層次的雙向溝通，與他們在教與學，以至人生規劃等不同的層面作深度的合作。如個別學校有需要，嶺大更可為其度身訂造不同的教與學活動，務求讓學生及老師得到最大的禆益。」

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責任編輯：馮琪雅