【集合吧】C AllStar第3度登紅館開演唱會　休團3年默契不變：帶著成熟感覺集合

▲ C AllStar集合樂迷第三度登紅館，出道十年休團三年初心不變。

2017年C AllStar結束第二次紅館演唱會後，宣告休團。過去3年間，4位成員梁釗峰（釗峰）、陳健安（On仔）、何建曦（Jase）及吳崇銘（King）各有發展。

今年1月，4子呼叫「集合吧！」，決定於今年7月24至25日再上紅館，舉行《C AllStar集合吧演唱會2021》。

第三次踏上紅館台板舉行演唱會，4子接受TOPick專訪，坦言心態上與之前兩次演唱會大有不同。On仔表示，各自經歷了3年單飛生活，包括C AllStar背後的兩個重要角色，監製阿簡和音樂總監賴映彤，大家都有所成長和改變，再聚時的火花一定很不相同，磨合起來有更多的衝激。

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▲ 不知不覺C AllStar已經出道十年。（黃建輝攝）

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回憶C AllStar首次上紅館

釗峰憶起首次上紅館時感覺戰戰競競，第二次則宣布休團，不知何時再聚。

來到今次，他亦有種新的感覺：「許多C AllStar的歌曲經歷數年時間，不知為何會有種內容上的提升、意義大了。接著On仔所言，因為Solo的時間令我們各自的視野有所不同，經過紛亂世道、疫情時代，好多東西大家的想法都長成不少，所以今次集合是帶著經歷和成熟了的感覺去做。」

▲ 阿King每次發言都「語出驚人」。（黃建輝攝）

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言簡意賅的King則表示：「是經過百戰沙場後，終於完熟的C AllStar。」

至於Jase聽到沙場和完熟二字，笑言令他想起《復仇者聯盟》的畫面：「第一次初嚐懵懵懂懂，第二次抱著暫休心態，今次就像『Endgame』，休團後帶著各自修為，有重新征戰沙場的感覺，把之前做得不夠好的地方再做好，加上首次的四面台挑戰，非常新鮮。」

上天安排此刻重組

其實早於去年、C AllStar出道十周年，本是重組的好時機，奈何當時大家手上各自仍有計劃未完成，加上疫情的關係，十周年的演唱會也只能改為網上演出。

問到選擇此刻重組，是否有其他因素所致，釗峰奉信一切總有最好的安排：「雖然Solo的限期可以再推長一點，但似乎今年『集合』的氣氛蠻好，起初說的是休團而非解散，亦有想過十周年回歸，感覺出師有名，雖然做不到，但始終相信上天的安排。」

▲ 四子休團三年多，默契依舊不變。（黃建輝攝）

On仔亦附和釗峰所言：「上天安排得很有趣，這段時間不少人準備移民，有歌迷希望移民前能夠看到我們的演出，會為了睇騷而延後離開時間，如果我們下年才重聚，可能大家都走光了。」

釗峰則認同Jase的「Endgame」說法：「確實有這種感覺，大家痛痛快快演一場，珍惜這個機會，因為不知道下一秒會發生何事，一年前又有誰會知道人人都要戴口罩？帶著這些警覺、心態和信念，更加覺得這個timimg是預設好的。」

講到心底有種沒明日的恐懼，釗峰與Jase相視而笑，On仔和King亦跟著爆笑，彼此的默契與inside jokes，未有因為休團3年而改變。

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▲ On仔希望在樂迷移民前，為他們帶來一場告別的演出。（黃建輝攝）

再不再見

第3次紅館演唱會以「集合吧」為主題，除4子集合，還是眾C AllFans的大型聚會，演唱組合歌曲之餘，各成員單飛時的作品亦有機會在紅館呈現，讓觀眾見證4子經歷三年單飛日子後的蛻變。

阿King提到，休團前C AllStar推出的最後作品：「承接我們單飛前最後一首歌《再不再見》，當時留下伏線，到底是再見、還是不見呢？現在我們回來了，是會再見的。」

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▲ 演唱會以「集合吧」為主題。（黃建輝攝）

個人成長外，經歷足足1年多的疫情，大家感受特別深。

釗峰有感肺炎疫情令人與人之間的關係更疏離：「見面時間減少，吃飯時間縮短，各有各恐懼與疏離。」

他進一步解釋：「『集合』是在各自修為和生活後再去結集，『一齊啦』和『集合啦』是兩碼子的事，集合有共同方向和目標，『保衛地球』只是形式上的表達，實際上是為著甚麼而團結起來，可能大家各有想法。最重要是互相交流，向對方傳達到能量。」

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▲ 釗峰認為現時重組是最好的時機。（黃建輝攝）

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演唱會以及今年推出的概念專輯以後的計劃，C AllStar眾人未有共識。On仔表示：「未必會再強調休團、單飛，有可能雙線發展，甚麼都有可能發生。」

思想跳脫的Jase憶起當年組成C AllStar的「初心」：「可能正式招募新成員，一開始公司計劃不停加成員，像AKB48一樣，但從未做到。可能招募完新成員，樂壇多了一隊MIRROR，又或者有24個成員，可以踢足球賽。」

十年又過去

2010年正式出道至今10年，建立了C AllStar這個品牌，每位成員又有各自的一片天。

對於10年過去的總結，4子低頭沉思，最後由年紀最小的Jase打破沉默，為10年寫下定義：「有種十年如一日的感覺，不是指我們的幼稚程度，這兩個字好老套，但一定要寫，就是『初心』，從無改變過。雖然大家對音樂多了不同看法、審美觀、執行藝術的標準，到頭來的初心還是做好每個藝術作品和歌曲。」

▲ Jase笑言想組第二隊MIRROR。（黃建輝攝）

Jase續說：「難得地我們進來了這個大家稱之為『大染缸』的娛樂圈，即使我們並不覺得，但好多人認為圈中的光芒、名利會令我們分心。怎樣也好，我們心中的那個初心沒有改變過。」一直側耳側聽的三位成員異口同聲：「非常好！」

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化妝：Maggie Lee、Cherry Tang

髪型：Zanki@BHC

服裝造型：Kellie Chan、Anton Mak

場地：香港海洋公園萬豪酒店

記者：陳心怡

同場加映：林二汶專訪