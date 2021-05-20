【理大暴動】涉理大暴動於油麻地後巷被捕　4男否認暴動等罪今開審

▲ 案件於區域法院開審，4名被告不認罪。（經濟日報資料圖片）

反修例示威期間，警方於2019年11月圍堵理工大學，有人發起到於油麻地及佐敦一帶反包圍理工大學外的警方。警方驅散行動中拘捕多人，當中有4名身穿黑色上衣的男子在油麻地後巷被捕，同被控以暴動及身處非法集結時使用蒙面罪，各人不認罪，案件今(20日)於區域法院開審。

本案原有共5名被告分別為學生勞俊坤（22歲）、測量員黃新民（27歲）、客戶服務員連潤發（29歲）、電工鄭信達（39歲）以及大專生女被告郭凱盈（19歲）。惟郭早前一度選擇認罪，但今決定維持不認罪，並撤換律師，法官續下令郭與本案分開審理，另外4名被告先開審。

4名被告同被控1項暴動罪，指他們於2019年11月18日，在九龍彌敦道及窩打老道交界附近，連同其他身份不詳的人參與暴動。

黃、連及郭另被控在身處非法集結時使用蒙面物品罪。控罪指連及郭當時分別使用掛耳式口罩及半面式防毒面罩，黃則被指使用一塊布及半面式防毒面罩。勞另早前承認一項未能在規定下出示身份證明文件罪，指他同日在彌敦道524A號後巷，未能在警員6982規定下出示身份證明文件。

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記者：陳卓欣