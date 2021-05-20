【梁凌杰死因】死者曾涉倫敦金騙案被捕准保釋　遺物有具副作用止咳藥

▲ 2019年6月身穿黃色雨衣的男子梁凌杰在金鐘太古廣場墮樓亡，案件今（20日）進入第8天的死因研訊。（經濟日報資料圖片）

2019年6月身穿黃色雨衣的男子梁凌杰在金鐘太古廣場墮樓亡，案件今（20日）進入第8天的死因研訊。商業罪案調查科高級督察的書面供詞指出，死者是倫敦金投資經紀，曾涉1宗串謀詐騙案被捕。藥劑師則供稱，死者遺物中的藥物為止咳藥，服用後一般會有類似服用感冒藥的反應，包括頭暈、昏昏欲睡及心悸等副作用。

死因研訊主任今早在庭上讀出商業罪案調查科高級督察何進遠的書面供詞，何是本案證物探員，其供詞稱2019年6月15日死者梁凌杰（35歲）墮樓當天，在太古廣場4樓平台檢取屬於死者的1張保釋紙，與1宗以倫敦投資為名騙取投資者的案件有關。

何的供詞續指，商罪科於2017至2018年接獲舉報，有人疑購買倫敦金時受騙，警方懷疑一個集團中兩間投資公司與案有關。2018年7月11日商罪科展開行動，到灣仔告士打道資本中心某辦公室進行調查，而死者為其中1間公司的倫敦金投資經紀，涉串謀詐騙被捕。

另外，衛生署藥劑師黎名芷供稱，死者遺物中有一包品牌為「Codipront」的膠囊，當中10粒膠囊中只剩下3粒未開封，膠囊成分包括30毫克的可待因（Codeine）及10毫克的苄苯醇胺（Phenyltoloxamine）。黎又供稱，該膠囊一般用以止咳，副作用包括頭暈、昏昏欲睡、心悸等，類似服用感冒藥的反應。其他有可能的副作用包括疲乏、肌肉不協調、頭痛、視力模糊、嘔心、呼吸減慢等。

黎又指，藥物在服用後約1.5小時便會發揮藥效，而她不清楚死者有否或何時服食另外7粒膠囊。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林欣樂