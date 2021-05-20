許靖韻李靖筠自肥邀ERROR做嘉賓　反被肥仔大整蠱搞喊Gladys

▲ 許靖韻李靖筠邀肥仔@ERROR做嘉賓。

去年由許靖韻（Angela）及李靖筠（Gladys）主理的網上音樂節目《AngeLadys今晩唱飲歌》，近日添食製作《今晩唱飲歌2》，日前播出第四集請來組合ERROR的隊長肥仔擔任嘉賓。三人就主題「傷女情歌王」唱出多首經典傷女情歌。

肥仔和Angele、Gladys先後唱出林宥嘉《說謊》、李榮浩《戒菸》、容祖兒《煙霞》《心甘命抵》、衛蘭《大哥》及陳冠希《壞孩子的天空》等。

除了唱歌，其實肥仔另有任務在身，為了配合「傷女」主題，任務是令Gladys喊，於是便跟Gladys好友KB進行大整蠱「肥仔冤枉李靖筠‧夾埋爆腎Just Have Fun」！

▲ KB化身花姐。

拍攝節目前一晚，肥仔已跟KB及「冤枉娛樂」主理人Sia計劃整蠱橋段，肥仔打電話給Gladys提出要求，一時要加人、一時要加歌、一時要Live Band等等，總之要求多多。

到正式拍攝當日，肥仔一行十多人上到band房，綵排時譲同行的方方及假女友不停亂入，過程令Gladys極度尷尬。

▲ Gladys被玩後爆喊。

最後由於沒有Live Band，燥爆的肥仔拋下一句：「我同你（Gladys）好熟呀？！」連節目都不錄便拉大隊走人，由於肥仔是Gladys邀請的嘉賓，在場工作人員便着Gladys收拾殘局。

Gladys致電肥仔，肥仔折返並說叫花姐上來，整蠱的幕後主腦KB便戴着假髮及眼鏡以花姐形象現身，Gladys來不及反應呆着當場，然後爆喊，才得知原來是被整蠱，十分搞笑。