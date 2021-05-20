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【新冠肺炎】居薄扶林寶翠園18歲女赴深圳兩周後確診　曾接種兩劑疫苗

社會 14:40 2021/05/20

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薄扶林寶翠園18歲女赴深圳兩周後確診，衞生防護中心正調查及追蹤接觸者。（經濟日報資料圖片）

本港今日（20日）新增1宗新冠肺輸入個案，本地連續4日零確診。衞生署衞生防護中心公布，正調查一宗外地確診個案，一名18歲居住在薄扶林道89號寶翠園1座的女子，5月5日前往深圳，昨日（19日）確診，中心已接獲廣東衞生當局通報，並正就個案進行流行病學調查和接觸者追蹤。

衞生防護中心表示，患者透露自己曾於4月中及5月初接種兩劑新冠疫苗，惟未有透露接種的時間、地點及接種哪款疫苗。另外，中西區區議員楊浩然表示，據了解女患者為一名學生，其家人暫未初步確診，她於5月4日在聖保祿醫院檢測呈陰性，並已打兩針疫苗。

此外，深圳衞健委今日（20日）通報，過去一日當地沒有新增確診病例，惟新增3宗境外輸入的無症狀感染個案，涉及1男2女，包括一名由香港入境深圳的女子，其餘兩人分別由印尼和肯尼亞入境。3人入境後即被集中隔離，留院觀察治療，情況穩定。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩、郭詩詩

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