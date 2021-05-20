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【垃圾徵費】調查：近7成受訪者同意實施垃圾徵費　機構指若本年度仍未通過將對本港廢物管理策略造成重大挫折

社會 14:46 2021/05/20

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香港民研調查發現近7成受訪者同意實施都市固體廢物收費。（冼偉倫攝）

醞釀逾15年的垃圾徵費計劃，政府早前曾明言會盡力爭取於今個立法年度落實。一項調查發現，近7成受訪者同意實施都市固體廢物收費。研究團隊認為調查反映社會普遍對實施垃圾徵費達成共識，期望立法會能盡快通過有關草案，為落實減廢目標訂下基礎。

香港民研於本年1月14至25日，以電話隨機訪問1,012名18歲或以上香港市民。結果顯示，近8成受訪者曾以使用可重用物品、回收等方法減少棄置廢物，66%人同意污者自付原則，88%受訪者認為應加強有關減廢及清潔回收的教育。

至於《都市固體廢物收費條例草案》 方面，近7成受訪者表示支持，6成半受訪者同意草案建議每公升收0.11元，即約一個3人家庭每日收1至2元的徵費水平，近8成受訪者認為，12至18個月的過渡期已經足夠。

有份負責有關調查的思匯項目經理姚俊業表示，結果反映社會不同階層對落實垃圾徵費有共識，希望立法會在今屆會期內通過草案，否則將會對本港廢物管理策略造成重大挫折，政府要再等3至5年，才可再提交草案予立法會審議。

綠惜地球總幹事劉祉峰對於條例可於今個立法年度落實表示有信心，他認為本港疫情已緩和，相信經濟發展未來可逐漸復甦，加上條例即使通過，港府亦給予社會不多於18個月的過渡期，故不擔心會加重市民的經濟負擔。

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記者：洪芷晴

 

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