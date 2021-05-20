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【5000元消費劵】新地旗下22個商場推「消費券加碼賞」計劃　送出逾1400萬元現金券

社會 15:12 2021/05/20

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

新地旗下22個商場推「消費券加碼賞」計劃。

港府將向每名18歲或以上港人及新來港人士派5,000元的電子消費劵，料最快暑假期間可接受申請。為響應政府的電子消費券計劃，新鴻基地產旗下22個商場將於暑假推出「消費券加碼賞」獎賞計劃，初步預算送出超過1,400萬元現金券。

顧客於參與商場透過接受電子消費券計劃登記的儲值支付工 具，包括 WeChat Pay HK、八達通、Alipay及Tap&Go使用消費券，同日累積消費滿1,000元，即可換領50元商場/商戶現金券。

至於「The Point by SHKP」會員使用消費券，除了可賺取「$1=1分」的基本積分外，每個月更可額外賺取500分，全期最多可獲贈額外 2,500積分。換言之，在新地商場使用全數5,000元消費券，可獲最少250元現金券；「The Point」會員同時可賺取高達7,500積分，即可兌換30元新地商場電子贈券。

由即日起，新地商場聯同WeChat Pay HK向顧客發放「早鳥」優惠，用戶只需以WeChat掃描場內指定QR Code，簡單留電話登記即可獲得2張6元新地商場WeChat Pay HK電子現金券。只要以WeChat Pay HK單次消費滿20元可使用1張。新地旗下22個新地商場內超過1,8 00間接受WeChat Pay HK的店舖使用。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

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