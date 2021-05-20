《F9狂野時速》上畫單日收逾600萬元 破《復仇者聯盟》 開畫票房紀錄
娛樂 15:22 2021/05/20
《F9狂野時速》（Fast and Furious 9）在昨天（5月19日）在香港率先公映，較美國多於1個月上畫（美國映期：6月25日），在昨天開畫首日票房高達6,072,064元，創下多個紀錄，包括：
1.破《復仇者聯盟》（6,044,881元） 開畫票房紀錄，榮登第14位。
2.《狂野時速》系列最高開畫票房紀錄。
3.新冠疫情期間上映電影最高開畫票房紀錄，成功壓倒一眾話題熱作。包括：
|戲名
|上映日期
|開畫票房紀錄（港幣）
|《鬼滅之刃 劇場版 無限列車篇》
|2020年11月12日
|3,092,645
|《天能》
|2020年9月10日
|2,518,336
|《屍殺半島》
|2020年8月28日
|2,246,036
|《哥斯拉大戰金剛》
|2021年3月24日
|1,954,286
註：
1. 戲院入座率只得75%
2. UA院線於2021年3月全線結業
另外，為替《F9狂野時速》造勢，香港電影公司在昨日於尖沙嘴K11 MUSEA外展出多部名貴跑車，地面及停車場共出動140部辣跑，總值11億元，單是正門外6部跑車已值6億元，吸引市民及車迷到場打卡，甚為熱鬧。
撰文 : TOPick柴犬出動