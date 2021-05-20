【瀕危物種】WWF指本港餐廳常見鰻魚食品近9成屬瀕危物種　促政府打擊非法野生生物貿易

▲ WWF調查指，在香港餐廳出售的鰻魚產品中，約9成為極度瀕危或瀕危物種。(資料圖片)

世界自然基金會香港分會（WWF）調查研究發現，在香港餐廳出售的鰻魚產品中，約9成為極度瀕危或瀕危物種；在所有收集的樣本當中，接近一半為極度瀕危的歐洲鰻鱺（Anguilla anguilla），反映本港鰻魚供應鏈中有機會牽涉日趨猖獗的走私活動，情況令人擔憂。

WWF於去年5月至6月期間，隨機抽選本港80間持牌壽司餐店的鰻魚產品（包括鰻魚柳和壽司），並委託香港大學生物科學學院生態學及生物多樣性研究部David Baker博士率領的鑑識保育實驗室進行DNA測試。在80個測試樣本中，有36個樣本（45%）為極度瀕危的歐洲鰻魚，另外29個樣本（36%）和5個樣本（6%）分別為美洲鰻魚和日本鰻魚，兩者均為瀕臨滅絕品種。

歐洲鰻魚被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄二，受《保護瀕危動植物物種條例》的法律約束，表示物種出口時須申請許可證，進入香港境內時亦須經獲政府授權人員查驗方可進口。WWF野生動物保育經理陳悅珊指出：「現時用於鰻魚貿易的香港貨物協調制度貨物分類編號（HS code）過於籠統，沒有標明物種的詳細資料。例如協制編號只會顯示產品為鰻魚，但我們無法分辨其品種及生命周期 – 幼年鰻魚或成年鰻魚。因此，研究人員難以進行詳細的鰻魚產品貿易分析及監察，需要更全面、具體和準確的貿易數據以制定有效的保育策略。」

WWF促請政府將非法野生生物貿易及其有關罪行列入《有組織及嚴重罪行條例》附表一，嚴厲執法，以遏止跨國犯罪集團利用香港走私鰻魚以及其他瀕危野生生物。

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責任編輯：蘇文軒