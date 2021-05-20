【姜B放負】姜濤工作量過多爆負面情緒 經理人花姐證姜B身體抱恙
娛樂 16:10 2021/05/20
姜濤在早前的MIRROR演唱會舉行前已表示，希望在完成一連6場的演唱會後能有一段假期，以調節身心。可是在演唱會完結後，他仍然有不斷的工作，比如出席電視台的宣傳活動、代言廣告記招等。
在今日，姜濤似乎壓力爆煲，在IG出帖文及限時動態以黑底白字寫下一句：「I’m tired of everything」，令一眾姜糖憂心兼心痛。
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好友及網民紛慰問
姜濤此帖文一出，MIRROR一眾好兄弟紛紛留言安慰，比如隊友Anson Lo（盧瀚霆）寫道：「Hang in here」、Edan（呂爵安）寫道：「頂住啊❤️錫啖你啦」等。
另外，彭秀慧亦留言：「Relax and give time and patience to everything. 」同時，網民亦留言提姜濤要好好休息。
花姐報平安
姜濤的帖文一出引起關注後，經理人花姐亦在個IG發文作出回應，她為姜B報平安寫道：
不用擔心，他只是身體不適，休息幾天再向大家報平安。
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曾體力不支暈倒
其實姜濤早於上月底，在綵排MIRROR演唱會時已曾體力不支暈倒。
此外，他也曾表示當藝人後感到沒有私隱，早前在香港電台節目《舊日的足跡》接受主持車淑梅訪問，被問到生日願望時，姜濤直言：「對未來的願望就是重過肥仔人生！」他透露希望去一個沒有人認識的地方過下半生，過一個悠閒的人生。
場加映：姜濤訪問
撰文 : TOPick柴犬出動