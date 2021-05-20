  • 32°C
香港時間 : 2021520日 (週四) 16:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【姜B放負】姜濤工作量過多爆負面情緒　經理人花姐證姜B身體抱恙

娛樂 16:10 2021/05/20

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

姜濤罕有放負。

姜濤在早前的MIRROR演唱會舉行前已表示，希望在完成一連6場的演唱會後能有一段假期，以調節身心。可是在演唱會完結後，他仍然有不斷的工作，比如出席電視台的宣傳活動、代言廣告記招等。

在今日，姜濤似乎壓力爆煲，在IG出帖文及限時動態以黑底白字寫下一句：「I’m tired of everything」，令一眾姜糖憂心兼心痛。

【開心速遞】《愛回家》丘梓謙演A貨姜濤遭圍攻　高EQ回應獲稱娛圈最強公關

姜濤忽然在IG放負。（取自IG）

好友及網民紛慰問

姜濤此帖文一出，MIRROR一眾好兄弟紛紛留言安慰，比如隊友Anson Lo（盧瀚霆）寫道：「Hang in here」、Edan（呂爵安）寫道：「頂住啊❤️錫啖你啦」等。

另外，彭秀慧亦留言：「Relax and give time and patience to everything. 」同時，網民亦留言提姜濤要好好休息。

日前在演唱會落力演出。（梁樂欣攝）

花姐報平安

姜濤的帖文一出引起關注後，經理人花姐亦在個IG發文作出回應，她為姜B報平安寫道：

不用擔心，他只是身體不適，休息幾天再向大家報平安。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

曾體力不支暈倒

其實姜濤早於上月底，在綵排MIRROR演唱會時已曾體力不支暈倒。

此外，他也曾表示當藝人後感到沒有私隱，早前在香港電台節目《舊日的足跡》接受主持車淑梅訪問，被問到生日願望時，姜濤直言：「對未來的願望就是重過肥仔人生！」他透露希望去一個沒有人認識的地方過下半生，過一個悠閒的人生。

場加映：姜濤訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR成員】姜濤父母台下看兒子演出　姜B悼念逝世摯友：如果你還在一定會來
12:09 2021/05/15
【MIRROR成員】姜濤父母台下看兒子演出　姜B悼念逝世摯友：如果你還在一定會來
【姜B緋聞】姜濤曬與黃曦誼貼頭合照　力撐緋聞女友Candy：沒有做錯任何事情
10:47 2021/05/17
【姜B緋聞】姜濤曬與黃曦誼貼頭合照　力撐緋聞女友Candy：沒有做錯任何事情
【開心速遞】《愛回家》丘梓謙演A貨姜濤遭圍攻　高EQ回應獲稱娛圈最強公關
17:01 2021/05/18
【開心速遞】《愛回家》丘梓謙演A貨姜濤遭圍攻　高EQ回應獲稱娛圈最強公關

你可能感興趣

【MIRROR成員】姜濤父母台下看兒子演出　姜B悼念逝世摯友：如果你還在一定會來
12:09 2021/05/15
【MIRROR成員】姜濤父母台下看兒子演出　姜B悼念逝世摯友：如果你還在一定會來
【姜B緋聞】姜濤曬與黃曦誼貼頭合照　力撐緋聞女友Candy：沒有做錯任何事情
10:47 2021/05/17
【姜B緋聞】姜濤曬與黃曦誼貼頭合照　力撐緋聞女友Candy：沒有做錯任何事情
【開心速遞】《愛回家》丘梓謙演A貨姜濤遭圍攻　高EQ回應獲稱娛圈最強公關
17:01 2021/05/18
【開心速遞】《愛回家》丘梓謙演A貨姜濤遭圍攻　高EQ回應獲稱娛圈最強公關
黃慧君 姜濤 娛樂人物職業 歌手 演員 Mirror 演唱會 ViuTV

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
18:09 2021/05/16
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩
12:36 2021/05/17
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩