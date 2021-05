【姜B放負】姜濤工作量過多爆負面情緒　經理人花姐證姜B身體抱恙

▲ 姜濤罕有放負。

姜濤在早前的MIRROR演唱會舉行前已表示,希望在完成一連6場的演唱會後能有一段假期,以調節身心。可是在演唱會完結後,他仍然有不斷的工作,比如出席電視台的宣傳活動、代言廣告記招等。

在今日,姜濤似乎壓力爆煲,在IG出帖文及限時動態以黑底白字寫下一句:「I’m tired of everything」,令一眾姜糖憂心兼心痛。

【開心速遞】《愛回家》丘梓謙演A貨姜濤遭圍攻 高EQ回應獲稱娛圈最強公關

▲ 姜濤忽然在IG放負。(取自IG)

好友及網民紛慰問

姜濤此帖文一出,MIRROR一眾好兄弟紛紛留言安慰,比如隊友Anson Lo(盧瀚霆)寫道:「Hang in here」、Edan(呂爵安)寫道:「頂住啊❤️錫啖你啦」等。

另外,彭秀慧亦留言:「Relax and give time and patience to everything. 」同時,網民亦留言提姜濤要好好休息。

▲ 日前在演唱會落力演出。(梁樂欣攝)

花姐報平安

姜濤的帖文一出引起關注後,經理人花姐亦在個IG發文作出回應,她為姜B報平安寫道:

不用擔心,他只是身體不適,休息幾天再向大家報平安。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

曾體力不支暈倒

其實姜濤早於上月底,在綵排MIRROR演唱會時已曾體力不支暈倒。

此外,他也曾表示當藝人後感到沒有私隱,早前在香港電台節目《舊日的足跡》接受主持車淑梅訪問,被問到生日願望時,姜濤直言:「對未來的願望就是重過肥仔人生!」他透露希望去一個沒有人認識的地方過下半生,過一個悠閒的人生。

場加映:姜濤訪問