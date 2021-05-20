【梁凌杰死因】警方檢取死者手機　案發前曾搜尋「金鐘跳樓」等字句

▲ 2019年6月身穿黃色雨衣的男子梁凌杰在金鐘太古廣場墮樓亡，案件今進入第8天的死因研訊。（經濟日報資料圖片））

2019年6月身穿黃色雨衣的男子梁凌杰在金鐘太古廣場墮樓亡，案件今（20日）進入第8天的死因研訊。擷取死者手機資料的警長供稱，手機中有一個名為「四會廣寧鄉里群」的WhatsApp群組，有人發出陳健波在一個記者會上發言的片段，但死者當天並沒有在群組內發言。另外死者曾在墮樓1天前曾在網上搜尋「金鐘跳樓」、「撤回」等字眼。

死者梁凌杰（35歲），於2019年6月15日晚上約9時在金鐘太古廣場墮樓亡。

警方在現場檢取到死者的2部手機內的資料今在庭上曝光。現任法理鑑證及訓練組、網路安全及科技罪案調查科警長劉曉暉今作供，劉案發當時為中區警區雜項調查隊隊員，負責從死者遺物中2部智能手機擷取資料。

劉供稱，死者其中一部iPhone5手機的WhatsApp記錄顯示，死者是1個名為「四會廣寧鄉里群」WhatsApp群組的成員，該群組中共有112個成員，其中一個成員名為「陳學鋒 議員」；群組中的對話紀錄顯示，某位成員在案發當天下午約6時發出一段Facebook連結，即議員陳健波在一個記者會上發言的片段，及後有人發出一段題為「【今天小島已危殆】」的訊息，但記錄中死者當天並沒有在群組內發言。死者WhatsApp內另有數個群組，其中1個名為「信義同學會」。

劉續指，死者墮樓當天下午5時，曾與1個名為「Daisy612」的人傳WhatsApp訊息，對方傳出1張自拍照片，並稱自己「剪短晒（頭髮）啦」，死者則回覆「靚靚」，對方隨即又指「太熱了」，但死者再無回覆；及至死者墮樓後一天中午，對方再發訊息稱「Hey Marco」並致電死者2次，但並無人接聽。

電話資料又顯示，2019年6月13日凌晨，死者在網上搜尋「金鐘跳樓」、「心灰」、「撤回」等關鍵字，當日早上另曾瀏覽過一條題為「林鄭專訪：若撤回修例 政府無機會證明恐懼不存在」的新聞，至晚上曾多次瀏覽「DC Fever」的網頁，以及曾搜尋「旺角賓館」、「旺角按摩好去處」及「生蠔自助餐」等關鍵字。同月14日下午近6時，死者又曾搜尋「反送中」及「反送中英文翻譯」等。

死者手機相簿中，另有已寫上字句的黃色雨衣的照片，以及寫有「反送中」中英文字的橫額的相片，建立日期為同月14日下午6時許至15日早上。

死者另有一部iPhone7手機，該手機則命名為「Hanna」，他曾於案發當天早上約11時，用此手機致電自己的iPhone5手機，但未有接聽，除此之外則無其他通話記錄。案件下午續。

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記者：林欣樂