【比得兔2：走佬日記】續集暑假上映　森美+陳豪聲演比得+賓仔放笑彈【有片】

▲ 《比得兔2：走佬日記》將於7月1日上映。

改編自長青同名童書的《比得兔2：走佬日記》（Peter Rabbit 2: The Runaway）大電影鐵定於今年7月1日上映！

《比得兔2：走佬日記》英語版邀得占士高登（James Corden）、小丑女瑪歌羅比（Margot Robbie）及伊麗莎白迪碧琪（Elizabeth Debicki）為角色配音，而粵語版則邀來森美及陳豪齊齊聲演兩位主角。

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▲ （《比得兔2：走佬日記》劇照）

《比得兔2：走佬日記》講述麥奎格（當勞格利遜飾）和碧雅（露絲拜恩飾）終於有情人終成眷屬，拉埋天窗。碧雅還將她和一班小動物的故事寫進兒童書，意外令比得爆紅。

本來故事發展順利，但何解比得突然要離家出走？因為人人知道他的頑皮事蹟後都當他是百厭星，不甘心被定型的比得為了尋找自己的小天地，遠走他方闖蕩江湖。一班可愛小動物決定跟到天腳底，從菜園到城市冒險，卻一不小心遇上大麻煩。待比得如子的麥奎格和碧雅出手相救，為了一家團聚而齊心拯救他。

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▲ （《比得兔2：走佬日記》劇照）

繼2018年復活節《比得兔》大電影首次跳上大銀幕後，續集終於今年面世。《比得兔2：走佬日記》原裝英語版依然有許多人氣紅星為電影配音，包括英國名嘴占士高登（James Corden）、小丑女瑪歌羅比（Margot Robbie）與《天能》的仙氣女主角伊麗莎白迪碧琪（Elizabeth Debicki）等。

粵語配音版亦再度請來森美及陳豪拍住上，分別聲演兩位兔仔主角──招積的比得（Peter）同傻更更的賓仔（Benjamin），繼續為大家發放笑彈！

▲ （《比得兔2：走佬日記》海報）

為讓比得兔的粉絲提前熱身，百老匯院線旗下的PREMIERE ELEMENTS戲院特別呈獻「Sunday Kids 週日親子電影場」，其中6月份連續4個周日下午1點，將會獨家放映《比得兔》（6/6 及27/6英語版；13/6 及27/6粵語版）。

屆時會提供買一送一大優惠：凡購買小童戲票1張，即送成人戲票1張，絕對是親子活動最超值首選，準備好看完一「兔」又一「兔」，７月全情投入《比得兔2：走佬日記》！留意比得兔大公仔隨時會現身戲院，跟大家見面拍照！

同場加映：陳豪專訪