【冷氣慳電】逾30°C高溫外傭獨自在家開冷氣　女僱主不滿：我在家只開風扇

香港連日氣溫高企，均超過攝氏30度，不少家庭均開冷氣消暑，一位女僱主近日在網上分享，稱家中外傭趁其外出，獨自在家開冷氣，又稱自己在家也只開風扇。帖文一出引起網民熱議。

有女僱主日前在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，稱外出返回家時，見到外傭獨自一人在家中享受冷氣，且沒有關門窗。她強調，自己平日在家都只會開風扇，

唔係我唔會用，而係今日既溫度，我自己都覺得唔洗開。

帖文一出引起網民熱議，大批網民均稱，「今日成31度喎」、「今日最高溫度有成33度，出埋酷熱天氣警告，都唔開冷氣？」、「請問你覺得幾多度先可以開冷氣呢？」、；另有網民認為，可事先和外傭溝通好，「何不直接有家規，xx度以下唔准開冷氣。」、「你最好跟姐姐講清楚咩時候可以開， 以免大家不開心。」

天氣炎熱，大家也陸續開冷氣睡覺。不過長時間開著冷氣，最怕電費貴。開冷氣又想慳電？

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同場加映：【視如親人】外傭犧牲30年青春照顧三代將退休 港媽感恩遇好姐姐：係我哋畢生福氣

外傭Baby在港工作30年，照顧僱主三代，感情如同家人般親切。Baby在30年前隻身赴港做女傭，來到蔣姓僱主一家，一做便是30年。雖然菲律賓家鄉的丈夫、子女及孫兒一直等待Baby的歸期，但不捨僱主一家及基於責任，多年來她選擇離鄉別井，由花容月貌變成皺紋滿面，港媽Jiffy感恩，「能遇上Baby姐姐，係我哋一家畢生嘅福氣。」

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責任編輯：王明芳