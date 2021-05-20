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【上車必睇】綠置居鑽石山啟鑽苑單位間隔曝光　5月28日起接受申請最平118萬元

社會 15:50 2021/05/20

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新一期綠置居下周五（28日）接受申請。

房委會今日（20日）宣布，新一期綠置居明天（21日）將派發申請表，並於下周五（28日）接受申請，為期兩周，6月10日截止申請。今期發售的綠置居單位包括新建的鑽石山啟鑽苑，售價118萬至385萬元，單位面積由184至481平方呎不等。由於綠表買家最高可申請95%按揭，即不用6萬元首期便可以「上車」。

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今期綠置居包括新建發展項目鑽石山啟鑽苑，提供2,112個單位，單位實用面積由約184平方呎至約481平方呎，以市值5折推售，售價由約118萬元至約385萬元不等；平均呎價7,390元。

除了推售啟鑽苑，還有上期綠置居525伙餘貨單位包括青衣青富苑及柴灣蝶翠苑，以及800伙「租置公屋」餘貨單位，一併於銷售計劃中推售。申請者揀樓時，可選擇購買綠置居或租置公屋。預計最快7月攪珠，9月揀樓。

房委會指，出售「租置計劃」回收單位予綠表人士時，將沿用出售「租置計劃」單位予現租戶的現行機制定價。截至2021年1月，39個「租置計劃」屋邨中所有未售單位的定價介乎約14萬元至126萬元。最終售價取決於是次銷售計劃將會推售的單位。

申請者可以選擇網上申請、郵寄或親身遞交紙本形式申請。不論網上或紙本申請，任何人士只能名列於本銷售計劃的一份申請表內，否則會被視作重複申請。如有重複申請，不論任何原因，所有申請一律作廢，已繳付的費用將不會獲得退還。截止接受申請表時間為6月10日晚上7時，在指定申請日期以外遞交的申請將不獲受理。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

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