【減肥陷阱】選吃低脂餐單體重不降反升　眼利營養師圈出一類食物導致水腫

▲ 選吃低脂餐單體重不降反升，究竟餐單有咩問題呢？

Wendy這位減磅戰友，對自己的減磅目標可說是十分積極，每餐都會預先計劃好，不容有失；可是，對於體重數字的變化，她又過於敏感，「我每天早上起床後都會上磅，昨天體重突然上升了兩磅多，嚇得我幾乎連早餐也不敢吃！」

我提醒她要放鬆心情：「每天上磅的習慣，或會帶來負面壓力呢！正常健康的減磅進度，一星期約1至1.5磅，即平均每日0.2磅，但要知道身體的水分相比脂肪更容易令體重浮動；女士經期前、經期間荷爾蒙水平的變化、服食藥物、進食高鈉質食物、飲水不足等因素，會令身體出現水腫情況，並導致體重上升。」

▲ 註冊營養師周詠苑指出，女士經期前、經期間荷爾蒙水平的變化、服食藥物、進食高鈉質食物、飲水不足等因素，會令身體出現水腫情況，並導致體重上升。（iStock圖片）

Wendy歎氣說：「老公也說我有點兒神經質，偶爾我連吃飯前後也會上磅……」

我說：「那未免多此一舉呢！吃飽後體重必然會上升，其實一星期上磅一至兩次就已足夠。」

她回應：「當下定決心進行減磅，當然會想知道成效，我也明白太緊張反會影響自己心情……」

我轉而細看她的飲食記錄，果然發現她體重上升的原因，我用原子筆將她所吃的高鈉食物畫上星星符號，再解釋：「早餐有火腿芝士三文治、榨菜肉絲湯米粉；午餐有魚蛋牛丸米線、泡菜海鮮湯飯；晚餐就有梅菜蒸鯇魚、鹹蛋蒸肉餅，幾乎每餐都包含加工醃製食物，當然你會容易出現水腫情況呢！」

她疑惑地問：「這些不是低脂之選，適合減磅嗎？」

▲ 火腿、魚蛋、牛丸都是加工製肉類，並非優質蛋白質之選，不宜經常食用。（iStock圖片）

我再解釋：「沒錯！你選的都算是低脂肪類別，但火腿、魚蛋、牛丸都是加工製肉類，並非優質蛋白質之選，不宜經常食用；建議多選新鮮肉片、海鮮、雞蛋等，例如鮮牛肉通粉、牛腱雞絲湯米線、番茄烚蛋三文治等，營養價值更高。」

「榨菜、雪菜、梅菜、泡菜等都是高納質的蔬菜類別，可改為冬菇或馬蹄蒸肉餅、薑蔥蒸魚，亦可多利用各種天然調味料，如蒜頭、洋蔥、大蒜、香料如胡椒、辣椒粉、咖哩粉等，低鈉質之餘更具抗氧化作用，有助美顏及心血管健康。」我提議。

▲ 多利用各種天然調味料，如蒜頭、洋蔥、大蒜、香料如胡椒、辣椒粉、咖哩粉等，低鈉質之餘更具抗氧化作用。（iStock圖片）

Wendy點點頭，問：「若我出現水腫的話，是否要減少喝水？」

我打斷她的說話：「不！你更要增加水分攝取，多喝水可有助身體排走多餘的鈉質，還有，要確保每天進食水果，水果含豐富鉀質可維持水分平衡，有助去水腫。」

撰文：周詠苑（尚營坊註冊營養師）