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【器官捐贈】9歲男童球場練習遭閃電擊中身亡　捐贈器官拯救3個小朋友遺愛人間

親子 18:00 2021/05/20

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器官捐贈沒有性別、年齡或種族限制，不但可以拯救他人性命，更能改變病人和其家屬的一生。在英國，一位9歲男童在球場練習時不幸被閃電撃中身亡，家人其後決定捐贈兒子的器官，目前成功移植至3名小朋友，延續他們的生命。

爸爸Matt Banks和兒子Jordan。（Matt Banks FB圖片）

男童遭閃電撃中後不治　家人決定捐贈器官

綜合英國傳媒報道，來自黑池（Blackpool）的9歲男童Jordan Banks，日前在球場練習足球時，不幸遭閃電撃中，送院後重傷不治。Jordan的爸爸Matt Banks事發後透過朋友在社交網站發文悼念，他形容兒子「擁有一顆善良的心」，

我為他感到非常驕傲，因為他總是為別人著想，是一個無私的小男孩。他以前經常說希望盡可能幫助其他人。

因此，Matt和家人決定捐贈Jordan的器官，目前已成功移植至3位小朋友身上。不少網民被感動，紛紛在社交媒體以「#RIPLittleMan」標籤發文悼念。另外亦有不少民眾到事發的球場放下足球、足球衣以及獻花悼念。而Jordan生前喜歡的利物浦足球隊，有球員穿上印有「Jordan」名字的球衣向他致敬。

據報，Jordan在今年初挑戰10日內跑畢30英里，成功為一所精神健康慈善機構籌得3000英鎊（約3.3萬港元）。

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香港器官捐贈情況

根據衞生署的資料，香港每天等候器官捐贈的人數超過2000人。如病人得不到合適器官，只能依賴機器和藥物延續生命。現時可作移植用途的器官和組織包括：腎臟、肝臟、心臟、肺臟、眼角膜、骨骼和皮膚。

有關更多器官捐贈資料，請到衞生署網頁了解詳情。

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責任編輯：王明芳

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