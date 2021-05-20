【台灣疫情】單親媽確診送院治療獨留女兒在家　9歲女童疑無人照顧捱餓一日

▲ 台北一名單親媽媽確診新冠肺炎送院，女兒因檢疫所爆滿，被迫獨留在家。

台灣疫情嚴重，近日台北萬華區一名單親媽媽確診送院，其9歲女兒因檢疫所爆滿，被迫獨留在家。網絡流傳女童因無人照顧而捱餓一日，及後里長發文澄清，女童在家期間，一直有派人關心其狀況，確保她衣食無缺，等待衛生局安排隔離。

女童被迫獨留在家

綜合台媒報導，該名單親媽媽在本月11日確診感染新冠肺炎，最初安排返家自主隔離，15日因病情嚴重送院治療，將9歲女兒交由姑姑照顧。其後女兒及姑姑相繼確診，姑姑因病症加重，於18日送院治療；因檢疫所爆滿，女童被迫獨留在家。

台北市議員應曉薇在網上發文指，18日下午收到單親媽媽致電求助，指女童留在家期間多次打電話給她，表示很害怕，希望議員能到家中提供協助。她隨即與團隊出發尋找孩子蹤影，發現她離開家中，坐在巷口椅子，手上拿着快餐店外賣。議員表示她與團隊陪伴女童等候救護車，現時女童已被送往醫院。

里長澄清女童沒有捱餓

事件引發當地媒體關注，有報導指該名女童獨留在家，疑因沒有人照顧及送餐，餓了一整日。隨後里長蔡和益在網上發聲明，澄清女童在家期間並沒有捱餓。

女童阿姨18日上午由救護車載走後，我與女童的鄰居、區公所、派出所都不斷提供關心及協助，確保女童在家安全無虞且衣食無缺，安心等待衛生局安置隔離。

事件引來網民討論，有網民感謝前線醫護人員的付出，亦為女童被迫獨留在家感到心痛；有網民希望大家繼續做好防疫，應付來勢洶洶的疫情。

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責任編輯：王明芳