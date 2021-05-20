【失業率】最新失業率回落至6.4%　連續兩期下跌

▲ 政府統計處今日（20日）公布最新失業率。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情緩和，政府統計處今日（20日）公布最新2月至4月的失業率為6.4%，下跌0.4個百分點，為連續第2期下跌。而就業不足率亦由下跌0.5個百分點至3.3%。

最新一期的失業人數有24.75萬人，減少約12,300人；同期的就業不足人數亦下跌至12.66萬人，減少約21,800人。

按行業分析，大多數經濟行業的失業率均有下跌，其中與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率下跌0.8個百分點至9.9%，餐飲服務活動業的失業率由13.3%下跌至12.1%。同時，建造業的失業率下跌0.6個百分點至10.9%。

勞工及福利局局長羅致光表示，考慮到許多勞工密集的行業的業務收益仍然遠低於衰退前的水平，勞工市場需更久才能達致更顯著的復甦。假如本地疫情持續受控，勞工市場的壓力會在未來一段時間逐步紓緩。

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記者：徐紹軒