  • 32°C
香港時間 : 2021520日 (週四) 16:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華英重建】梁美芬稱政府暫撤撥款申請前無知會　委員考慮不涉政治理由

社會 16:11 2021/05/20

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

政府日前突暫時撤回何文田華英中學重建撥款申請。（資料圖片）

政府前日（18日）以現階段未獲工務小組委員會支持為由，主動暫撤涉4.7億元的何文田華英中學重建撥款申請，有傳疑因建制派質疑校方涉及反修例事件。

被問到議員是否關注華英中學校長曾於前年呼籲政擱置修訂《逃犯條例》，立法會教育事務委員會主席、經民聯議員梁美芬今（20日）回應傳媒指，她事前不知政府會撤回申請，而3月底的教育事務委員會議，主要關注重建造價及選擇重建學校的准則，惟局方未能清楚解釋，強調非針對華英中學，委員會亦不是以政治理由作考慮。

她認為，政府不應覺得「奉旨」獲批撥款，倘有關計劃再提交立法會，會要求政府解釋清楚。

政府日前提及因應3月30日諮詢教育事務委員會委員意見後，教育局認為現階段未能取得工務小組委員會支持，故決定暫撤相關議程。翻查所提及的教育事務委員會會議錄影，主席梁美芬曾稱收到一些額外資料，不點名批評有個別中學在不同社會事件和騷亂期間「可能有參與」，認為局方批准撥款前後，亦有責任監督學校。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅

相關文章

【華英重建】重建撥款申請突遭擱置師生感驚訝　副校稱事前無接獲議員查詢
今日 11:12
【華英重建】重建撥款申請突遭擱置師生感驚訝　副校稱事前無接獲議員查詢
【名校重建】華英中學：一直目標引導學生守法及和平理性處事　續透過政府向議員解釋辦學理念及重建需要
20:52 2021/05/19
【名校重建】華英中學：一直目標引導學生守法及和平理性處事　續透過政府向議員解釋辦學理念及重建需要
中大港大申1.6億醫學大樓工程撥款　議員批醫護罷工妄顧市民健康促大學加強醫德培訓
19:20 2021/03/05
中大港大申1.6億醫學大樓工程撥款　議員批醫護罷工妄顧市民健康促大學加強醫德培訓
因應議員關注社會事件處理工作　中大臨時撤回14億科研大樓工程撥款申請
23:54 2021/02/25
因應議員關注社會事件處理工作　中大臨時撤回14億科研大樓工程撥款申請

你可能感興趣

【華英重建】重建撥款申請突遭擱置師生感驚訝　副校稱事前無接獲議員查詢
今日 11:12
【華英重建】重建撥款申請突遭擱置師生感驚訝　副校稱事前無接獲議員查詢
【名校重建】華英中學：一直目標引導學生守法及和平理性處事　續透過政府向議員解釋辦學理念及重建需要
20:52 2021/05/19
【名校重建】華英中學：一直目標引導學生守法及和平理性處事　續透過政府向議員解釋辦學理念及重建需要
中大港大申1.6億醫學大樓工程撥款　議員批醫護罷工妄顧市民健康促大學加強醫德培訓
19:20 2021/03/05
中大港大申1.6億醫學大樓工程撥款　議員批醫護罷工妄顧市民健康促大學加強醫德培訓
華英中學 立法會 教育局 中學 梁美芬

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
18:09 2021/05/16
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩
12:36 2021/05/17
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩