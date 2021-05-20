【華英重建】梁美芬稱政府暫撤撥款申請前無知會　委員考慮不涉政治理由

▲ 政府日前突暫時撤回何文田華英中學重建撥款申請。（資料圖片）

政府前日（18日）以現階段未獲工務小組委員會支持為由，主動暫撤涉4.7億元的何文田華英中學重建撥款申請，有傳疑因建制派質疑校方涉及反修例事件。

被問到議員是否關注華英中學校長曾於前年呼籲政擱置修訂《逃犯條例》，立法會教育事務委員會主席、經民聯議員梁美芬今（20日）回應傳媒指，她事前不知政府會撤回申請，而3月底的教育事務委員會議，主要關注重建造價及選擇重建學校的准則，惟局方未能清楚解釋，強調非針對華英中學，委員會亦不是以政治理由作考慮。

她認為，政府不應覺得「奉旨」獲批撥款，倘有關計劃再提交立法會，會要求政府解釋清楚。

政府日前提及因應3月30日諮詢教育事務委員會委員意見後，教育局認為現階段未能取得工務小組委員會支持，故決定暫撤相關議程。翻查所提及的教育事務委員會會議錄影，主席梁美芬曾稱收到一些額外資料，不點名批評有個別中學在不同社會事件和騷亂期間「可能有參與」，認為局方批准撥款前後，亦有責任監督學校。

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責任編輯：馮琪雅