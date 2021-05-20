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【議事規則】謝偉俊︰議規會委員傾向議員出席立法會大會時　需穿商務服飾

政治 16:14 2021/05/20

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立法會議事規則委員會建議修改議事規則，訂明議員出席大會時的衣着要求。(資料圖片)

立法會議事規則委員會建議修改議事規則，訂明議員出席大會時的衣着要求。主席謝偉俊表示，全體委員傾向接受秘書處建議，要求議員出席立法會大會時，需要穿着商務服飾，並列出「負面清單」，例如不接受運動裝、波鞋及牛仔褲等。

議規會今早開會討論修改議事規則。謝偉俊指，議員衣着規定只限立法會大會，不適用於法案委員會和事務委員會，亦會設負面清單，列明不恰當的衣着，又指沒有針對性別的服飾限制。他稱，若有人違規，會先由立法會主席勸喻，議員不聽從勸喻的話，或屬行為不檢，但他強調目前未有進一步決定。

謝偉俊又指，會上亦討論有關議員在立法會大會展示標語的限制，他將會提出修正案，規定議員只能發言時在坐位展示，標語不能損害立法會尊嚴、不可阻礙議員及立法會主席的視線，以及不能在不在席時展示。

他期望，透過修正過往亂象，令大家更尊重立法會，改善立法會在市民心中的公信力及形象。他又指，會上未有討論為事務委員會及法案委員會的委員人數設上限，現正去信諮詢全體議員。

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責任編輯︰尹櫻霖

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