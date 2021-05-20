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【焫焫焫着】酷熱天氣警告仍然生效　今日最高氣溫約33度

社會 17:12 2021/05/20

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天氣酷熱。(林宇翔攝)

本港天氣持續炎熱，天文台預測，隨著高空反氣旋稍為增強，周末至下周初天氣持續酷熱。周日（23日）市區最高氣溫料達攝氏34度。今日酷熱天氣警告仍然生效，最高紫外線指數大約是10，強度屬於甚高。

天文台指，一股偏南氣流正影響廣東沿岸。今日（20日）正午時分，本港多處地區氣溫上升至32度或以上，預料今日大致多雲，有一兩陣驟雨；下午酷熱，部分時間有陽光。吹和緩南至西南風，離岸風勢間中清勁。

展望偏南氣流會在未來一、兩日為廣東沿岸帶來驟雨，周末至下周初天氣酷熱。天文台又預測，周六（22日）部分時間有陽光，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。而由周六起更連續四日酷熱，氣溫介乎28至33度。

另外，酷熱天氣警告仍維持，至今已生效逾48小時。截至昨日（19日），今個月的熱夜即全日最低氣溫在28度或以上的日數，已達7天，打破有記錄以來5月最多熱夜紀錄。

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責任編輯：蘇文軒

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