【母乳餵哺】裸體倒立餵母乳掀熱議　奧運金牌媽媽︰母性是純潔

▲ 奧運金牌Torah Bright日前在IG分享裸體倒立餵母乳的照片。

母乳餵哺可以給予BB豐富營養，母嬰關係亦會更親密，不少媽媽支持餵母乳，包括澳洲單板滑雪運動員Torah Bright，她在日前母親節分享了一系列家庭照，當中有一張是赤裸上身在草地倒立著，而10個月大兒子爬上前喝母乳，此照片掀起熱議，有網民批評其行為很瘋狂。

運動員媽媽支持母乳餵哺

Torah Bright是澳洲女子單板滑雪運動員，曾於2010年及2014年獲冬奧單板滑雪女子U型場地賽金牌及銀牌，她去年7月榮成為媽媽，誕下兒子Flow。她一直支持母乳餵哺，熱愛運動的她就算外出到沙灘、踩板時，也堅持餵母乳，身體力行宣揚母乳餵哺。

在剛過去的母親節，她在Instagram分享一系列跟家人的合照，她表示成為母親後釋放了內心某些特質，以當媽媽為傲。而當中一張她裸體倒立為10個月大兒子Flow餵母乳，掀起網民討論。

▲ Torah 展覽裸體倒立餵母乳，很高難度！（IG圖片）

裸體倒立餵母乳被指造作

有網友表示照片很有趣，指兒子不怕餓壞並有均衡飲食，另有網民大讚她展示「隨時隨地哺乳」，是位「了不起的強大媽媽」。另一方面，有網民指她的行為太瘋狂，斥責有關照片是「呃like」，認為哺乳是媽媽跟孩子之間的事情，不應如此過分造作。

之後，Torah 表示照片不是為了「呃like」，看到批判式的留言令她失望傷心，認為每人育兒方式不一樣，無關對錯。

母性是純潔的，我現在才認為自己是個神奇的女人，因為我已加入神聖的媽媽俱樂部，所有的母親應獲尊重。

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反駁展示母子連繫

她認為育兒不容易，媽媽之間應該是彼此的啦啦隊長，互相打氣，要擁抱媽媽的「古怪」，她亦幽默地笑指這不是一個可持續的哺乳方法。她強調不要輕易抨擊他人︰

這張照片純粹為樂趣，並慶祝及展示母親與孩子之間的連繫。我能理解不是每個人想法都一樣，但媽媽需要支持，而孩子是會當父母作為學習榜樣。

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責任編輯︰王明芳