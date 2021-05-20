張志剛反擊林鄭房屋政策　問︰人生有幾多個20年

▲ 張志剛在報章撰文，反擊林鄭月娥的房屋政策。（經濟日報資料圖片）

明年3月的特首選舉提早開跑，全國政協副主席梁振英連番出招，儼如公布土地房屋政綱，連特首林鄭月娥也隔空回應。與梁振英關係密切的一國兩制研究中心總裁張志剛，今日再次發炮，以「人生有幾多個20年！」質疑林鄭的房屋政策。

林鄭月娥在周二回應CY的房屋政策時，稱大家策略不同，效果也有分別，不存在快慢的簡單評估，又稱本屆政府是「長遠謀劃」，與之前政府的「揼石仔」有分別，「只將單幅土地的用途改變，最終仍是缺地。」

張志剛今日在報章撰文作回應，稱這4年的樓價升幅，以及公屋輪候時間都大幅延長，但林鄭仍然若無其事，諷刺地稱︰「其心理質素之佳，的確比反修例時大有進步！」

對於本屆政府提出的明日大嶼，張志剛稱不反對計劃，但質疑「要何年何月才可以建成房屋？」，認為計劃仍是個空殼，「只有標題口號，沒有實質內涵」，就算奇蹟般快，最少也要20年，認為現時的土地房屋政策，是不搞短期、不搞中期、只搞長期，大問林鄭月娥「人生有幾多個20年？有幾多個30年？」

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