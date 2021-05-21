「造口人」擇「袋」要精明　專業護理團隊解鎖輕鬆生活

寬鬆的衣服下，或許藏着難言之隱，他們是需要配戴造口袋的「造口人」。對造口不了解的人可能難以理解造口病人在生活上遇到的不便，而造口病人在初期亦會因為對造口感到陌生，擔心造口袋滲漏，引起情緒焦慮、不安。

造口病人大多是因為消化系統接受外科手術或泌尿系統病變而要在腹部建立造口，由於造口沒有括約肌，無法控制大便或小便的排出，而需要配戴造口袋收集排泄物。十多年前曾經患有「肛門廔管」的方健儀，因為擔心手術或有失禁的危機，拖延至四年前才在可靠的醫生操刀下接受手術，儘管病況截然不同，她或多或少也能理解造口病人背後的擔憂和焦慮。

最近，方健儀就訪問了一位曾經接受過腸部手術，需要在腹部建立臨時造口、使用造口袋超過兩年的康復者——顏德彬（Jackie）。Jackie從事貿易，要不時與客戶應酬，在造口生活初期也因為造口狀況反覆無常，擔心出現滲漏而不敢外出。在以下的訪問片段中，他就和方健儀分享適應造口生活的點滴。

立即觀看方健儀專訪造口康復者顏德彬及造口專科護士李姑娘

手術後專業醫療團隊答疑

「2018年，醫生通知我確診了結腸癌第三期，腫瘤有十幾厘米大，須緊急做手術切除腫瘤，同時建立一個臨時造口排放排泄物。出院之後，由於覺得造口很陌生，每次更換造口袋也會擔心自己的做法會否出錯，擔心會引致滲漏或皮膚紅損，經常感到焦慮。」回顧最初使用造口袋的時候，Jackie為了肯定醫院所選用的造口袋牌子就是最穩妥的，除了細閱醫院派發的小冊子外，更加致電不同造口袋公司查詢。

然而很多造口袋公司的服務熱綫只是叫Jackie上門了解產品，對於當時因為擔心滲漏問題而不敢外出的Jackie來説，幫助並不「貼地」。經過多番查詢，Jackie發現醫院最初所提供的造口袋品牌品質就是最令人安心的，更設有專業關懷團隊幫助及解答造口護理上的各種疑問，令Jackie最終確定他的選擇。

▲ Coloplast康樂保的造口護理關懷團隊本着「讓有需要的人得到貼心護理，活得更輕鬆」的使命，免費提供專案造口護理服務，幫助及支援用家以改善護理方案。

造口袋質素是第一考量

Jackie因為工作需要，而經常穿梭於中港兩地，更要與客戶應酬，因此他很重視造口袋的品質。「我在外出公幹時，時間是一大關鍵，我會計算好更換造口袋的時間，亦要確保造口袋可以承受到飛機的氣壓，避免在飛機上出現滲漏問題，否則情況會很尷尬。」Jackie使用的造口袋就在兩年間陪伴他安心地「四圍飛」，讓他能專心工作。

▲ Jackie在每次更換造口袋的過程中不斷嘗試和學習，逐漸適應照顧造口的方法。

造口袋的質量固然是令造口病人安心使用的重要因素，但隨着造口病人身體狀況的轉變，如接受完化療後，造口也可能會出現不同情況，用家可能會因為造口突如期來的變化而感到束手無策。Jackie與方健儀分享了一次突發狀況，令他明白到造口袋公司的專業支援非常重要。Jackie有一次化療後與客戶在商場閒逛，突然感覺到造口皮膚有輕微的濕潤感覺，當下心感不安，便立即回家更換造口袋，幸好沒有什麼問題。「我第2天便致電造口袋公司，造口護理關懷熱綫立即安排造口專科護士為我檢查造口和跟進情況。」

▲ Coloplast康樂保擁有設備完善，媲美醫院的造口護理室，由造口專科護士為用家檢查造口及跟進造口護理問題。

專業團隊免費咨詢 全力支持患者生活

方健儀亦和Jackie舊地重遊，更訪問了當時為Jackie處理造口問題的造口專科護士李姑娘。李姑娘解釋，Jackie因為化療令排泄物變得水稀及量多，所以建議他改用抗排泄物侵蝕能力更強的防漏產品及配合幫助保護受損皮膚的用品，從而改善情況。在每一次Jackie因為身體情況而需要調整造口方案時，李姑娘也會指導他如何護理造口。

「造口護理關懷熱綫的同事會初步了解用家查詢的問題，如果需要造口專科護士介入的情況，會交由我直接更進，經詳細了解及指導後，有需要時更會安排用家到公司進行評估和護理。這些查詢及造口護理服務是免費提供給我們的用家。」李姑娘指，除了致電熱綫，更提供WhatsApp支援查詢服務，務求為用家帶來貼心的造口護理，成為用家背後的「支持者」。

Jackie對自己選擇這個品牌的精明決定感到十分高興，並感謝李姑娘及造口護理關懷團隊的支持，令他知道復康的生活有強大的後盾支援，讓他可以專心工作、輕鬆生活。

▲ 李姑娘（左）指導Jackie使用造口袋的護理方法及建議適合的護理產品。

手術後出院的造口病人可能會因適應造口、滲漏問題及造口的變化而感到徬徨。藉着Jackie的分享，方健儀更總結出造口病人生活得更輕鬆的關鍵：冷靜、樂觀地面對疾病、找到專業造口護理團隊的支援、選擇適合自己的造口袋及護理用品。

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