【4歲童疑假陽性】袁國勇視察金域化驗後確定屬真陽性病例　解釋或因雙重病毒感染至干擾

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇，以及衞生防護中心人員，下午到金域位於觀塘的實驗室視察。(經濟日報資料圖片)

一名4歲男童早前被列作源頭不明本地個案，消息指，政府覆檢結果，抗體及病毒測試都呈陰性，意味很大機會是「假陽性」。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇，下午先後到負責檢測男童樣本的金域檢驗位於觀塘的辦公室，和衛生署在石硤尾的公共衛生檢測中心視察，了解化驗環境同流程。

袁國勇於視察後會見傳媒表示，該名4歲男童及其緊密接觸者，現時無人對病毒陽性，且抗體亦是陰性，加上病人入院後出現發燒,一兩天後開始現皮診，惟新冠肺炎病毒好少有皮疹發生，所以每人懷疑是否假陽性。為調查事件，今日到金域化驗所調查檢測流程。調查時，化驗所流程沒有任何漏洞。之後到衞生署的化驗所調查，亦找不到流程有問題，難有受污染而出現假陽性情況的可能。

他指，其後衞生防護中心將男童早前陽性的樣本送到港大化驗，經兩次核酸測試後，同樣為陽性，故認為該樣本是真陽性。他認為有兩個可能性，包括可能因為男童今年一月已感染到新冠肺炎，不過沒有病徵，至現時有病毒殘餘核酸被驗出。而第二可能性是病人有兩隻病毒同時感染到，出現「病毒干擾」，另一種病毒影響其感染新冠肺炎病毒好低，及不會出現抗體，他指現時未能排除這兩種可能性，未來會再多做基因測試，查找答案。他說，「最佳情況」是男童早前已感染，即本港可維持連續27日「清零」，但目前仍難分辨成因。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，該名4歲男童居於2個個地方，包括何文田怡景大廈和石硤尾白田邨13座，於何文田漢師幼稚園K1學生。

他在5月12日出現發燒，38.7度，其父親翌日帶他同私家醫生求診，醫生安排他進行深喉唾液測試，同日交還石峽尾普通科門診，在5月14日經私人檢測商化驗後初步陽性，同日安排他入院治理。

衞生防護中心其後將他居住列為強制檢測大廈，至今亦找不到確診個案，同時亦有34人列為緊密接觸者須強制檢疫，包括同住6名家人、同班16名學生、10名教職員和3名親戚。

翻查資料，該名4歲男童（編號：11822）在何文田自由道2號何文田漢師幼稚園（龍總）上學，5月12日為最後上課日，當晚發燒和喉嚨痛，翌日到青衣楊超發醫生診所求醫，中午交樽予金域檢驗，檢測結果不確定，後來交衛生署化驗所證實確診，其CT值超過30，因病毒量太低未能檢驗是否變種病毒。衛生防護中心傳染病處主任張竹君早前透露，他入院後的病毒和抗體檢測結果均為陰性。

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記者：洪芷晴