【司法覆核】教育局拒披露被投訴教師資料　803基金興訟申司法覆核

▲ 前特首梁振英成立的803基金有限公司今申請司法覆核。經濟日報資料圖片

全國政協副主席兼前特首梁振英成立的803基金有限公司早前提出司法覆核，向教育局局長興訟，質疑局方拒披露被投訴專業失德的教師資料的決定，案件今（20日）於高等法院開審。申請人一方指，公開違反專業操守的教師身份及學校名稱，有助家長為子女揀選合適的學校，認為有關資料涉及公眾利益，局方應予以公開。法官今聽罷陳詞後，押後頒布裁決。

申請人803基金有限公司；答辯人教育局局長。代表申請人的資深大律師藍德業今陳詞時指，本案的爭議涉及重大公眾利益，因為公眾及家長有權知道接受紀律聆訊的教師身份及其所屬學校，從而為子女揀選合適的學校。藍續指，截至2020年3月25日，局方已裁定39宗有關教師專業失德的投訴成立，而根據局方於今年5月初向立法會提交的報告，截至2020年12月，被裁定投訴成立的投訴已增至160宗，當中包括有教師支持有違《港區國安法》的活動和散播仇恨等。

藍指出，上述教師的專業失德行為不但影響學生成長，更會影響社會及國家發展，因此公眾不應被蒙在鼓裡，尤其小朋友是社會上最可貴的人。而局方卻一拒絕披露相關資料，只要求公眾信任局方，指一旦發現有專業失德的教師，局方將會取消其教師資格，以避免引發公眾討論，但申請人質疑此舉欠透明度。

藍又質疑局方錯誤詮釋《公開資料守則》與《個人資料（私隱）條例》中，有關保障個人資料的原則，藍指出，局方在決定是否披露資料時，應考慮公眾利益並作出平衡。局方又從未嘗試向資料持有人取得許可，或許對方根本不介意資料被披露，而且每宗投訴所涉的詳情亦不一樣，局方不應以一刀切的做法拒絕所有申請。

代表教育局的署理副民事法律專員廖冠華則回應指，申請人一方今表明接受局方只披露涉事學校名稱，但此舉亦會對相關學校造成不公，因為涉事教師或已離職。

廖又指，教師身份屬個人資料，獲《個人資料（私隱）條例》所保障，雖然學校名稱並非個人資料，但當與其他資料一併考慮時，則有機會曝露涉事教師身份。廖又指雖然涉事教師需經紀律聆訊，但紀律聆訊並非公開的刑事審訊，因此局方沒有責任公開相關資料。

廖又認為公開涉事學校和教師的名稱及身份，會令公眾產生偏見和標籤效應，事實上，若然學校決定要繼續聘用某些涉專業失德的教師，教師自然需通過校方的審查。

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記者：楊詠渝