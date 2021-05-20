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【新冠肺炎】薄扶林寶翠園18歲女赴深圳後確診　15天前完成接種2劑復必泰疫苗

社會 18:56 2021/05/20

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一名18歲居薄扶林道寶翠園1座的女子赴深圳2周後確診。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情似有緩和，衞生署衞生防護中心公布，正調查一宗外地確診個案，一名18歲居住在薄扶林道89號寶翠園1座的女子，5月5日前往深圳，昨日（19日）確診。衞生防護中心指，該名女患者曾於5月4日接種第2劑復必泰疫苗，由於不清楚她何時感染和其傳染性，今日會將寶翠園1座列入強制檢測範圍。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，該名患者去年11月由英國返港的留學生，一直留家網上學習，她今年5月4日前往石塘咀檢測中心取樣本呈陰性，1月亦做過檢測亦呈陰性。

她在5月5日前往深圳，一直留在酒店接受隔離，分別在5、8及11日的樣本均呈陰性，惟18日的樣本呈陽性，病毒CT值達35至38（即病毒量非常低），抗體測試呈陽性，相信她屬早前感染個案出現「復陽」。該名女患者曾於4月13日及5月4日在聖保祿醫院接種2劑復必泰疫苗。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

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