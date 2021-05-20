【疫苗接種】消息：半島酒店擬鼓勵員工打針　每人最多獲4,000元現金及2日假

▲ 本港5星級酒店半島酒店擬推出措施，鼓勵員工打針。

本港新冠疫苗接種計劃開展近3個月，港府指本港接種率仍遠低於達至群體免疫的比率。繼早前有連鎖酒樓提供現金誘因鼓勵員工接種疫苗後，消息指，本港5星級酒店半島酒店亦擬推出措施，鼓勵員工打針，每名員工打齊2針，除了可獲2天有薪假外，更可最多獲4,000元現金。

據了解，半島酒店近日向員工透露，計劃推出新冠疫苗接種獎勵安排，員工於今年8月31日或之前，完成接種2劑疫苗可以獲得2,000元，以及2天有薪假期，有關疫苗接種證明則須於今年9月6日或之前提交酒店，獎金會於9月份的薪金中一併發放。

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據悉，酒店亦計劃如果有至少7成員工在8月底或之前打齊2針，每名已打針員工可再獲得額外2,000元獎金，有關7成比率則以全公司總人數扣除有醫生證明豁免證明的人數計算。換言之，員工在完成疫苗接種後，最多可獲4,000元現金及2天有薪假獎勵。

TOPick正向半島酒店查詢詳情，正待對方回覆。

港府以市民接種疫苗為基礎的「疫苗氣泡」4月底實施，將食肆劃分成A、B、C、D類，各設有不同堂食時段及每枱人數限制。連鎖中式酒家譽宴集早前曾以停工要求員工在指定日期前打針，後改口稱停工只是暫時說法，並會向打針員工發放2,000元獎金。

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記者：陳曉瑩