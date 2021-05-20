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【邵逸夫獎】林鄭月娥感謝得獎者透過科學締造更美好世界

政治 18:30 2021/05/20

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

林鄭月娥在邵逸夫獎頒獎禮致賀辭。（短片截圖）

因新冠肺炎疫情而延遲舉行的2020年度「邵逸夫獎」頒獎禮，今以網上直播形式舉行。特首林鄭月娥致賀辭時表示，新冠肺炎疫情凸顯了嶄新研究、科學創新，以及普及應用的重要性，亦展示了科學家不斷精益求精，追求卓越的重要性，其中快速研發出有效的疫苗就是一個例子，為世人帶來最終戰勝疫症的希望。她感謝得獎者竭盡所能，透過科學締造更美好的世界。

今年邵逸夫獎由6名科學家瓜分三大獎項，他們在各自的國家接受獎項。其中生命科學與醫學獎由格羅‧米森伯克(Gero Miesenböck)、彼得‧黑格曼(Peter Hegemann)、格奧爾格‧內格爾 (Georg Nagel)奪得；天文學獎得主是羅傑•布蘭福德 (Roger D Blandford)；數學科學獎得主包括亞歷山大•貝林森 (Alexander Beilinson) 、大衛•卡茲丹 (David Kazhdan)，每項獎金為120萬美元。

林鄭月娥指，喜見國家十四五規劃支持香港發展成國際創新科技中心，相信這是對香港實力的一大肯定，尤其是本地大學所做的基礎研究，以及粵港澳大灣區內創新科技的協同效應。

林鄭強調，會不遺餘力把握當中的機遇，其中一項政策，是今年稍後會推出的傑出創科學人計劃，計劃將透過資助創科學者及其研究，吸引海外及內地科學家來港工作。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林曉君

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