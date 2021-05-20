【逆天奇案】林夏薇畫像出自李龍基愛妻　隱世樓王中港物業全歸太太名下

▲ 李龍基是愛妻樓王。

近日播出TVB劇《逆天奇案》口碑不俗，黃智賢飾演的Nic Sir，劇中擁偵探頭腦的父親由李龍基演出，日前一集父子談笑查案，頗有火花。歷兩段婚姻的李龍基，現任妻子原來是繪畫高手，並常贈畫予李龍基的演員拍檔。

▲ 李龍基《逆天奇緣》黃智賢演父子。（影片截圖）

太太畫功厲害

《逆天奇案》女主角林夏薇日前在IG貼出畫像，神態表情栩栩如生，原來畫作是李龍基太太Chris送贈。林夏薇留言：「感謝基哥的太太幫我畫了一幅這麼漂亮，真實的畫～👏👍好鍾意，多謝基哥基嫂 #逆天奇案 #Nic sir爸爸」

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李龍基因此《逆天奇案》跟黃智賢、林夏薇結緣，李太更為林夏薇贈畫，其靚絕畫功獲陳自瑤、方力申、陳敏之、趙希洛讚好。

李龍基太太十分喜歡畫畫，有不少出色畫作，早前李龍基好友石修便曾在社交平台展出Chris畫作，留言：「李龍基兄太太Chris，神來之筆，畫出彩虹，兩幅作品栩栩如生。」Chris筆下的石修和李龍基，畫功迫真，不少網民指不說以為是相片。

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李龍基是資深藝人和歌手，在TVB拍過不少劇集，因多次演出皇帝角色，如《鍾無艷》齊宣王及《宮心計2深宮計》唐玄宗李隆基父王，故有「御用皇帝」之稱。

中港持多個物業收租

李龍基早年唱過不少名曲，常四出登台，有「酒廊王子」稱號，密密賺錢，他曾表示80年代曾一個月收入達24萬元，試過一次過買入四層樓，其中一個是荔景華景山莊千呎單位，更曾擁有五架跑車。

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▲ 過去跟太太常跟好友聚會。（取自IG）

近年李龍基亦經常四出表演，擅長買磚頭的他，鍾情在大灣區投資，其中2000年前以80萬人民幣在深圳福田買下1300呎單位，現跟太太Chirs自住。

而他又在福田區買入多個單位收租，中港共持有至少7個物業，被封隱形樓王富豪。

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▲ 隱世樓王。

李龍基曾說對現任太太很信任，買樓決定全由妻子作主，所有物業都歸太太名下，自己沒有落名，因有感對太太年長近28歲，擔心日後自己先離世，也可留物業作保障。

同場加映：林盛斌太太訪問