【爆肌療養院】日本肌肉猛男療養院　每日健身兩小時吸爆肌男入行

▲ 日本一間療養院要求員工每日健身兩小時，鍛鍊強健體魄。

提到護理機構，一般人印象都是和醫院差不多。但日本一間療養院就打破傳統規限，將員工訓練成肌肉猛男，要求每日健身2小時，只為一改大眾對看護工作的看法，鼓勵更多年輕人入行。

據日本傳媒報道，日本愛知縣一宮市護理機構「HIDAMARI GROUP」老闆丹羽悠介日前在Twitter分享一張照片，相中有多名渾身肌肉的男子，身上貼滿號碼牌，看起來似是要參加健美大賽，但實上卻是一張護理機構員工合照。

▲ 丹羽悠介在Twitter分享的這張照片引起熱話。（圖片來源：Twitter@yusukeniwa32）

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丹羽悠介表示，他本身喜愛健身，也希望療養院全體員工能擁有健康體型和良好的生活態度，因此他會要求員工在8小時工時中，抽出2小時到健身室訓練，公司並會給予員工健身補助金。

▲ 丹羽悠介希望員工維持的健康形象，能吸引更多年輕人入行。（圖片來源：Twitter@yusukeniwa32）

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除了個人健康外，丹羽希望員工保持的健康形象，能提升公司帥氣程度，令療養院變得更有朝氣，也能藉此改變外界對護理工作刻板的看法，吸引年輕人入行。

▲ 療養院內眾多型男工作人員。（圖片來源：Twitter@yusukeniwa32）

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丹羽的想法深受網民讚賞，紛紛表示「好正向的護理機構」、「我做看護，看到我都想轉去貴公司」、「公司看來好開心啊」，也有人搞笑稱：「我想被看護」。

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責任編輯：羅嘉欣