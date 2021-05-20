【育兒心得】孩子無聊發呆有益身心　心理學家分享培育創意3式

▲ 不少心理學研究發現，大腦處於專注集中及緊張的狀態時，創意所需的彈性思維往往無法發揮。（istock圖片）

提起「無聊」、「發呆」，你會想起甚麼？面對孩子無聊發呆時，你會覺得是浪費時間還是創意無限？香港在2018年首辦國際發呆比賽，吸引了約80人參加決賽，參加者需要在90分鐘內處於完全發呆放空狀態，期間不許睡覺、玩手機、說話及大動作移動，且維持平穩的心率，有中學生參加者表示放空能讓自己減壓及放鬆身心。

無聊孕育新奇創意

不少心理學研究發現，大腦處於專注集中及緊張的狀態時，創意所需的彈性思維往往無法發揮，忙碌的大腦只會尋找預設的概念，那些概念通常是最熟悉及沉悶的，放鬆的大腦則會探索新奇的意念，可惜繁忙生活令我們的腦袋大部份時間都是忙碌地運轉，就算休息的時間，孩子及家長都會不情願放下手機，腦袋缺乏休息「放空」，我們便失去機會去串連隨機的聯想，促成新創意及領悟。

放空助穩定情緒

創意需要經歷探索，無聊的時候所有事就像慢鏡播放，讓我們活在當下，當專注屬於自己的時間，我們重新學習聆聽自己內心，減少受外在的刺激帶來的負面情緒所牽絆，從而有助穩定情緒，亦減少無助焦慮感。放空無聊也能令我們探索如何突破沉悶，為尋找新刺激而激發起創造力，所以與其費盡心神填滿孩子的學習時間表，不如製作無聊時間，讓孩子探索創意空間。

探索引導接納

要激發孩子創意，家長不妨嘗試「培育創意三式」，別小看一些最簡單的玩意，如：沙、水及紙張等，只要發揮創意，在沙加入水便可變得堅固，而紙張亦可摺疊或添上物料增加承托力。家長可透過示範，同時鼓勵孩子自行探索，藉此認識物料的各種變化，當產生了意念，如希望製作一座城堡，便引導孩子嘗試不同方法，如：利用紙皮搭建堡壘。

親子烹飪亦是提升創意的好方法，從思考餐單、揀選食材、到調味製作，從中充滿激發創意空間，亦可訓練孩子策劃及解難能力。在過程中，家長不妨抱著開明的心，放棄固有概念，接納孩子的新奇意念，與孩子互動時，家長可「引導」而非「教導」孩子，不為孩子設限，放手讓他們嘗試。家長若能放開懷抱，不但能促進孩子培育創意，相信自己也能藉此重新培養對生活的熱忱，與孩子同步成長。

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撰文︰聖公會聖基道兒童院 臨床心理學家 陸詠詩博士