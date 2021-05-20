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【育兒心得】孩子無聊發呆有益身心　心理學家分享培育創意3式

幼稚園 18:31 2021/05/20

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不少心理學研究發現，大腦處於專注集中及緊張的狀態時，創意所需的彈性思維往往無法發揮。（istock圖片）

提起「無聊」、「發呆」，你會想起甚麼？面對孩子無聊發呆時，你會覺得是浪費時間還是創意無限？香港在2018年首辦國際發呆比賽，吸引了約80人參加決賽，參加者需要在90分鐘內處於完全發呆放空狀態，期間不許睡覺、玩手機、說話及大動作移動，且維持平穩的心率，有中學生參加者表示放空能讓自己減壓及放鬆身心。

無聊孕育新奇創意

不少心理學研究發現，大腦處於專注集中及緊張的狀態時，創意所需的彈性思維往往無法發揮，忙碌的大腦只會尋找預設的概念，那些概念通常是最熟悉及沉悶的，放鬆的大腦則會探索新奇的意念，可惜繁忙生活令我們的腦袋大部份時間都是忙碌地運轉，就算休息的時間，孩子及家長都會不情願放下手機，腦袋缺乏休息「放空」，我們便失去機會去串連隨機的聯想，促成新創意及領悟。

放空助穩定情緒

創意需要經歷探索，無聊的時候所有事就像慢鏡播放，讓我們活在當下，當專注屬於自己的時間，我們重新學習聆聽自己內心受外在的刺激帶來的負面情緒所牽絆，從而助穩定情緒，亦減少無助焦慮感。放空無聊也能令我們探索如何突破沉悶，為尋找新刺激而激發起創造力所以與其費盡心神填滿孩子的學習時間表，不如製作無聊時間，讓孩子探索創意空間

探索引導接納

要激發孩子創意，家長不妨嘗試「培育創意三式」，別小看一些最簡單的玩意，如：沙、水及紙張等，只要發揮創意，在沙加入水便可變得堅固，而紙張亦可摺疊或添上物料增加承托力。家長可透過示範，同時鼓勵孩子自行探索，藉此認識物料的各種變化，當產生了意念，如希望製作一座城堡，便引導孩子嘗試不同方法，如：利用紙皮搭建堡壘。

親子烹飪亦是提升創意的好方法，從思考餐單、揀選食材、到調味製作，從中充滿激發創意空間，亦可訓練孩子策劃及解難能力。在過程中，家長不妨抱著開明的心，放棄固有概念，接納孩子的新奇意念，與孩子互動時，家長可「引導」而非「教導」孩子，不為孩子設限，放手讓他們嘗試。家長若能放開懷抱，不但能促進孩子培育創意，相信自己也能藉此重新培養對生活的熱忱，與孩子同步成長。

同場加映︰父母管教幼兒束手無策 「超級奶爸」：與幼兒溝通要明確指令

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撰文︰聖公會聖基道兒童院 臨床心理學家 陸詠詩博士

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