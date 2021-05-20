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【纜車退役】第五代酒紅色山頂纜車6月28日告別公眾　長者享10元車票歡送優惠【多圖】

社會 18:02 2021/05/20

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服役逾30年的第五代山頂纜車將於今年6月28日正式退役。（山頂覽車Facebook圖片）

酒紅色山頂纜車是不少港人的成長回憶，但即將跟公眾講再見。山頂纜車有限公司今日（20日）宣佈，服役逾30年的第五代山頂纜車將於今年6月28日正式退役，山頂纜車亦會暫停服務約半年，以進行最後階段的升級工程，全新第六代山頂纜車於今年年底到臨。公司即日（20日）起至6月6日，亦推出長者優惠，65歲或以上長者可以10元購買纜車車票，懷緬及歡送酒紅色纜車。

點擊圖片即睇酒紅色的第五代山頂纜車：

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山頂纜車有限公司總經理曾瑛美表示：

很多香港人都擁有一些關於山頂纜車的美好回憶，相信大家都希望與這個香港地標道別，歡迎大家爭取最後機會於未來幾星期來乘搭這經典的酒紅色山頂纜車。

曾瑛美指，纜車公司正與8位本地插畫師合作，為纜車車身設計告別畫作，並於6月1日為兩架纜車穿上告別新裝，而山頂纜車6月28日起亦將暫停服務約6個月，以完成最後階段的升級工程，並為香港帶來全新的第六代山頂纜車。

山頂纜車將推出一系列歡送優惠及限量紀念套裝，包括即日起至6月6日，65歲或以上長者可以10元（原價47元）購買山頂纜車摩天套票（來回）乙張，涵蓋山頂纜車來回車票及摩天觀景台（單次）入場券；亦將推出期間限定紀念套票、「棋遊山頂」懷舊桌上遊戲、限量版手工啤酒等。

山頂纜車的為期約6個月的工程包括更換全新動力及拖曳系統、控制及訊號系統、更換纜索、鋪設新路軌等，及完成山頂總站改建及花園道總站擴建工程，以迎接全新及較大載客量的山頂纜車。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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